В 100 световых годах от Земли. Астрономы считают, что обнаружили планету, покрытую океаном

Обнаруженная планета примерно на 70% больше Земли и почти в 5 раз тяжелее.

В ходе своего недавнего исследования астрономы обнаружили далекую планету, которая, по их мнению, может быть полностью покрыта водой, что делает ее главной целью для будущих исследований космическим телескопом Джеймса Уэбба, пишет Newsweek.

Планета называется TOI-1452 b и расположена примерно в 100 световых годах от Земли, вращаясь вокруг одной из пары звезд в созвездии Дракона. Планеты, вращающиеся вокруг звезд за пределами Солнечной системы, известны как экзопланеты, и это относительно новая область исследований.

Первая экзопланета была обнаружена совсем недавно, в 1992 году. С тех пор открытие экзопланет стало почти обычным делом, и NASA заявило, что в марте этого года было подтверждено более 5000 таких планет.

Основываясь на данных космического телескопа Кеплер, предполагается, что только в нашей галактике насчитывается более триллиона планет. По статистике, многие из них размером с Землю и могут находиться в обитаемой зоне своей звезды — достаточно близко, чтобы быть вполне теплыми для поддержания жизни и жидкой воды, но не настолько близко, чтобы сделать планету слишком горячей.

Поиски жизни — интересный аспект исследования экзопланет. На сегодняшний день ученым еще предстоит найти доказательства существования внеземной жизни в других мирах или планетах, которые, как они знают, могут ее содержать. Но сейчас у них уже есть интересные кандидаты.

[ + – ] Иллюстрация того, как может выглядеть экзопланета TOI-1452 b

С помощью телескопов TESS и MuSCAT3, а также Обсерватории Мон-Мегантик десятки исследователей из учреждений по всему миру подтвердили существование TOI-1452 b. Считается, что планета примерно на 70% больше Земли и почти в 5 раз тяжелее. Она вращается вокруг звезды с периодом в 11,1 дня. Более того, она также вращается в двойной звездной системе, в которой две звезды вращаются вокруг друг друга на расстоянии примерно в два с половиной раза большем, чем расстояние от нашего Солнца до Плутона. Что заинтересовало ученых больше всего, так это то, что TOI-1452 b может представлять собой целый океанический мир.

"Ее радиус и масса предполагают гораздо более низкую плотность, чем можно было бы ожидать от планеты, которая в основном состоит из металла и камня", — отметил ученый Шарль Кадье из Университета Монреаля.

Анализ показал, что вода может составлять до 30% массы планеты — пропорция, аналогичная некоторым спутникам Солнечной системы, таким как Титан или Ганимед.

Чтобы точно узнать, является ли TOI-1452 b океаническим миром, ученым нужно будет детально изучить ее с помощью мощного космического телескопа Джеймса Уэбба. К счастью, планета является идеальным кандидатом для наблюдения — достаточно близко к Земле, чтобы ее было легко увидеть, и находиться в той части неба, которую телескоп может наблюдать круглый год.

Напомним, что ранее исследователи обнаружили самую молодую планету в нашей галактике. Точный ее возраст пока неизвестен, но ученые предполагают, что ей 1,5 млн лет и она продолжает свое формирование.