Астрономы нашли самую молодую планету в Млечном Пути

Ученые предполагают, что не такой уже и далекой экзопланете, которая еще формируется, может быть всего 1,5 млн лет.

Астрономы с помощью комплекса радиотелескопов ALMA решили изучить самую молодую из когда-либо обнаруженных планет в нашей галактике. Точный возраст этой планеты еще предстоит установить, но ученые предполагают, что ей 1,5 млн лет и она продолжает свое формирование. Самое интересное что, вокруг планеты также формируются ее спутники. Ученые надеются, что космический телескоп Уэбба сможет предоставить больше информации об этой молодой экзопланете, сообщает The New York Times.

Астрономы решили изучить звезду AS 209, которая находится на расстоянии в 395 световых лет от нас в созвездии Змееносец. Это очень молодая звезда, которой всего 1,5 млн лет и вокруг нее все еще находится протопланетный диск. Этот диск представляет собой скопление газа и пыли, из которых со временем формируются планеты.

[ + – ] Астрономы решили изучить звезду AS 209, которая находится на расстоянии в 395 световых лет от нас в созвездии Змееносец. Это очень молодая звезда, которой всего 1,5 млн лет и вокруг нее все еще находится протопланетный диск Фото: ESO

Данные радиотелескопов показали, что в этом протопланетном диске уже почти сформировалась самая молодая планета в галактике, которая также окружена своим диском из газа и пыли, в котором формируются ее будущие спутники.

Ученые считают, что открытый молодой мир имеет примерно такой же возраст, как и его звезда хозяин – 1,5 млн лет. Эта планета по массе похожа на Юпитер, но находится очень далеко от своей звезды. Например, Нептун находится на расстоянии в 4,5 млрд км от Солнца, а эта пока не названная экзопланета находится на расстоянии в 30 млрд км от звезды AS 209.

[ + – ] Ученые считают, что открытый молодой мир имеет примерно такой же возраст, как и его звезда хозяин – 1,5 млн лет. Эта планета по массе похожа на Юпитер, но находится очень далеко от своей звезды. Например, Нептун находится на расстоянии в 4,5 млрд км от Солнца, а эта пока не названная экзопланета находится на расстоянии в 30 млрд км от звезды AS 209 Фото: space.com

"Открытие этой планеты и наблюдение за ней, это как наблюдать за прошлым Земли. Ведь наша планета так же сформировалась из протопланетного диска. В ближайшие время космический телескоп Уэбба определит точную массу этой планеты, ее размер и изучит химический состав ее атмосферы", — говорит Мириам Бенисти из Института планетологии и астрофизики в Гренобле, Франция.

Наблюдение за формированием такой молодой планеты дает ученым возможность еще лучше понять, как формируются планеты и как появились планеты, в том числе Земля, в нашей Солнечной системе.

В 2021 году Мириам Бенисти и ее коллеги использовали радиотелескопы ALMA для того, чтобы впервые подтвердить наличие диска из пыли и газа вокруг экзопланеты, которую открыли в 2019 году. В этом околопланетном диске, также формируются будущие спутники. Речь идет о планете PDS 70 c, которая вращается вокруг звезды PDS 70 в созвездии Центавра на расстоянии в 370 световых лет от нас.

[ + – ] Слева показана звезда PDS 70, коруженная протопланетным диском, а справа на увеличенном изображении показана планета PDS 70 c, которая имеет свой околопланетный диск Фото: ESO

"Размер протопланетного диска, из которого появилась Земля и другие планеты до сих пор остается неизвестным. Возможно, этот диск был лишь немного больше, чем орбита Нептуна, и поэтому Нептун — самая далекая планета Солнечной системы. А может этот диск был таким же огромным, как и у звезды AS 209. Это значит, что загадочная Девятая планета, которую ищут астрономы, может находится где-то там в глубинах космоса", — говорит Бенисти.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба исследует потенциально обитаемую группу планет, которые похожи на Землю. Эти экзопланеты находятся в звездной системе TRAPPIST-1, которая расположена на расстоянии в 39 световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что загадочная темная материя может находится в космосе в форме сферических объектов, напоминающих планеты.