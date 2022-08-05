Темная материя не такая, как ее представляют: что говорит новая теория и при чем здесь планеты

Ученые предлагают новый способ обнаружить самое загадочное вещество во Вселенной.

Темную материю, таинственное вещество, которое как считается преобладает во Вселенной до сих пор не смогли обнаружить в ходе экспериментов на Земле. Также ученые имеют лишь косвенные доказательства ее существования в космосе. Новая гипотеза говорит о том, что большая часть темной материи сконцентрирована в форме плотных шаров, которые по размеру похожи на Нептун. Эти объекты ученые назвали планетами темной материи. И найти их можно благодаря взрывам, которые напоминают взрыв сверхновой, пишет Space.

То, что темная материя все же существует доказывают многие наблюдения за космосом. Но напрямую ее обнаружить пока не удалось. Это связано с тем, что темная материя очень редко взаимодействует с обычной материей или вообще такого взаимодействия не происходит. Новая теория американских ученых гласит, что возможно темная материя не распределена равномерно по Вселенной, а большая ее часть сконцентрирована в виде планет из темной материи.

[ + – ] Новая теория американских ученых гласит, что возможно темная материя не распределена равномерно по Вселенной, а большая ее часть сконцентрирована в виде планет из темной материи Фото: Live Science

Ученые считают, что подобные объекты могут представлять собой шар, который имеет массу эквивалентную массе Нептуна. И ученые объясняют, как обнаружить эти планеты из темной материи, чтобы подтвердить напрямую ее существование.

Ученые считают, что после рождения Вселенной еще до появления звезд и галактик темная материя собиралась в шарообразные объекты, формируя планеты из темной материи. По мере распределения по Вселенной обычной материи, из которой сформировались звезды и галактики, все эти объекты оказались гравитационно связанными с планетами из темной материи.

Ученые считают, что эти гипотетические планеты в самой ранней Вселенной накапливали слой гелия, а затем позже поверх этого слоя накопили слой водорода. Эти два элемента были самыми первыми в только что рожденной Вселенной.

[ + – ] Ученые считают, что эти гипотетические планеты в самой ранней Вселенной накапливали слой гелия, а затем позже поверх этого слоя накопили слой водорода. Эти два элемента были самыми первыми в только что рожденной Вселенной Фото: Live Science

Новая теория гласит, что большое количество гелия и водорода на планетах из темной материи может привести к очень сильному ядерному синтезу. В результате на этих планетах появляются извержения и выброс вещества в космос, а иногда вся масса гелия и водорода может взорваться. Это приведет к выбросу огромного количества энергии и излучения, что будет похоже на взрыв сверхновой. Сама планета не пострадает в результате этого катастрофического события, так как темной материи все рано, что с собой делает обычная материя. Но ученые считают, что такие взрывы могут помочь обнаружить планеты из темной материи.

[ + – ] Новая теория гласит, что большое количество гелия и водорода на планетах из темной материи может привести к очень сильному ядерному синтезу. В результате на этих планетах появляются извержения и выброс вещества в космос, а иногда вся масса гелия и водорода может взорваться. Это приведет к выбросу огромного количества энергии и излучения, что будет похоже на взрыв сверхновой Фото: space.com

Ученые считают, что во время взрывов будут происходить выбросы рентгеновского излучения, которое хорошо знакомо астрономам. Теперь осталось только проверить весь каталог подобных взрывов и сопровождавших их потоков рентгеновского излучения, чтобы определить, существует ли темная материя и может ли она создавать особые планеты.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили самую древнюю темную материю во Вселенной, которой 12 млрд лет. Пока что это только косвенные доказательства существования этого загадочного вещества, но ученые считают, что это именно темная материя, которая появилась в самой ранней Вселенной. Напоминаем, что возраст нашей Вселенной, согласно современным оценкам, составляет 13,8 млрд лет.

Что касается самых старых космических объектов во Вселенной, то как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба смог побить свой собственный рекорд и обнаружил новую самую старую галактику. Эта галактика, как считают ученые, существовала уже через 250 млн лет после Большого взрыва. До этого телескоп Уэбба обнаружил галактику возрастом в 300 млн лет.

Также Фокус писал о необычных, очень редких космических объектах, которые ученым удалось обнаружить в очень далеком скоплении галактик. Исследователи считают, что в результате своих наблюдений они могли открыть абсолютно новые законы физики.