Впервые обнаружена темная материя возрастом 12 млрд лет: это может изменить представление о космосе

Ученые нашли темную материю в скоплении галактик, которые существовали уже через 1,8 млрд лет после Большого взрыва.

Японские ученые в ходе нового исследования обнаружили присутствие загадочной темной материи, которая является доминирующим веществом во Вселенной, дальше, чем когда –либо до этого. Темная материя окутывает скопление галактик, которые существовали уже 12 млрд лет назад, то есть через 1,8 млрд лет после рождения Вселенной. Ученые пришли к выводу, что темная материя в ранней Вселенной не сосредоточена плотными участками в пространстве, как предполагают современные космологические модели. Если эта теория найдет свое подтверждение, то это открытие может изменить понимание эволюции галактик. Также ученые полагают, что возможно, законы, которые управляют космосом, были совсем другими 12 млрд лет назад, сообщает Space.

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Темную материю обнаружить очень сложно. Она не взаимодействует с веществом и светом, как обычная материя. Чтобы "увидеть" темную материю, астрономы должны полагаться на ее взаимодействие с гравитацией.

Гравитационное линзирование

Согласно теории относительности Эйнштейна, объекты огромной массы вызывают искривление пространства-времени. Такими объектами могут быть огромные галактики или скопления галактик. Эти космические объекты можно использовать в качестве увеличительной линзы, чтобы наблюдать за источниками света, которые находятся далеко за ними. Этот процесс называется гравитационным линзированием.

Чтобы изучить распределение темной материи в галактике, астрономы могут наблюдать, как меняется свет от источника за галактикой-линзой. Чем больше темной материи содержит галактика-линза, тем больше она искажает свет.

[ + – ] Темную материю обнаружить очень сложно. Она не взаимодействует с веществом и светом, как обычная материя. Чтобы "увидеть" темную материю, астрономы должны полагаться на ее взаимодействие с гравитацией Фото: EarthSky

Но самые ранние и соответственно самые далекие галактики очень тусклые и ученым все труднее использовать гравитационное линзирование для их изучения. Именно поэтому до сих пор распределение темной материи ученые наблюдали только в галактиках на расстоянии в 8-10 млрд лет.

Реликтовое излучение

Но в новом исследовании ученые использовали самый древний источник света во Вселенной – реликтовое излучение, которое осталось после Большого взрыва и до сих пор путешествует по космосу. Реликтовое излучение так же, как и свет очень далеких галактик искривляется галатиками-линзами.

"Мы смогли заглянуть намного дальше в раннюю историю Вселенной для измерения темной материи в галактиках, которым 12 млрд лет", — говорит Юичи Харикане из Токийского университета, Япония.

Ученые считают, что 12 млрд лет назад скопление галактик, которое только начало формироваться, было связано гравитацией с намного большим количеством темной материи. Японские ученые предполагают, что в ранней Вселенной темная материя не создавала плотные участки в космосе, как прогнозируют современные космологические модели.

Это может изменить представление о космосе

"Если наша теория верна, то нужно будет возможно пересмотреть нынешние теории о природе темной материи. Это может изменить все наше представление о Вселенной", — говорит Харикане.

Как уже писал Фокус, самый чувствительный в мире детектор темной материи готов разгадать одну из тайн Вселенной. Ученые хотят обнаружить гипотетическую частицу, из которой состоит это загадочное вещество, под названием темная материя.

Что касается других открытий из области астрономии, то как уже писал Фокус, ученые нашли самую тяжелую нейтронную звезду во Вселенной. Это вторая по скорости вращения нейтронная звезда в Млечном Пути, которая является пульсаром-каннибалом. Эта звезда почти полностью поглотила вещество своего компаньона, который вскоре может исчезнуть.