Ученые нашли самую тяжелую нейтронную звезду во Вселенной: это еще не все ее особенности
Этот необычный пульсар "черная вдова" еще и вторая по скорости вращения нейтронная звезда в нашей галактике.
Ученые из Стэнфордского университета, США, выяснили, что уникальная нейтронная звезда является самой массивной из себе подобных в наблюдаемой Вселенной. Она не только самая тяжелая, но еще и является вторым по скорости пульсаром в Млечном Пути, который "питается" веществом своей звезды-компаньона, сообщает ScienceAlert.
Пульсар PSR J0952-0607 является одной из самых интересных для науки нейтронных звезд в нашей галактике. Он вращается с невероятной скоростью и является вторым по этому показателю в Млечном Пути. Его скорость составляет 707 оборотов вокруг своей оси в секунду. Самый быстрый пульсар вращается со скорость 716 оборотов.
Эту звезду называют "черная вдова", так как он находится очень близко к другой звезде и благодаря этому "высасывает" звездное вещество из своего компаньона. Благодаря этому вокруг нейтронной звезды образуется аккреционный диск, который также влияет на увеличение скорости вращения пульсара.
Благодаря тщательному изучению этой двойной звездной системы американские ученые выяснили, что звезда PSR J0952-0607 является самой массивной нейтронной звездой в известной Вселенной. Считается, что стандартная масса такой нейтронной звезды примерно в 1,4 раза превышает массу Солнца и ее максимальная масса может достигать 2,3 массы нашей звезды.
Но компаньон пульсара имеет массу, которая составляет всего 10% массы Солнца, а это значит, что нейтронная звезда забрала практически все вещество своего соседа и он вообще может скоро исчезнуть. Именно огромное количество поглощаемого вещества привело к тому, что пульсар PSR J0952-0607 имеет массу, которая превышает массу Солнца в 2,35 раза. И это самый большой показатель среди всех обнаруженных нейтронных звезд.
Нейтронные звезды появляются после того, как звезда, которая имела массу примерно от 8 до 30 масс Солнца, взорвалась сверхновой и не превратилась в черную дыру. Это практически самые плотные объекты во Вселенной, плотнее их только черные дыры.
В основном нейтронные звезды представляют собой сферу диаметром примерно в 20 км. Пульсары являются разновидностью нейтронных звезд, которые как бы пульсируют в определенные периоды времени и выпускают струи излучения в космос. Но до сих пор ученые еще имеют слишком мало информации о процессах, которые происходят в нейтронных звездах.
Также ученые благодаря новому исследованию еще раз подтвердили существование механизма, который превращает двойные звездные системы в одинокий пульсар. Благодаря тому, что напарник этой звезды скоро исчезнет, и если нейтронная звезда не превратиться в черную дыру, то она станет одиноким пульсаром.
Фокус уже подробно писал о подобных звездных системах и том, что ученым удалось обнаружить самую плотную из них.
Что касается других космических исследований, то ученые с помощью телескопа Уэбба нацелили свое внимание на планетную систему TRAPPIST-1. В этой звездной системе находится несколько каменистых экзопланет, которые похожи на Землю, и на них может быть жизнь.
Также Фокус писал о необычном классе звезд, которые называются убегающими звездами. Новое исследование ученых было нацелено на дальнейшее изучение одной из самых странных звезд в Млечном Пути, которая лети сквозь космос со скоростью 160 тысяч километров в час.