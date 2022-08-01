Ученые нашли самую тяжелую нейтронную звезду во Вселенной: это еще не все ее особенности

Этот необычный пульсар "черная вдова" еще и вторая по скорости вращения нейтронная звезда в нашей галактике.

Ученые из Стэнфордского университета, США, выяснили, что уникальная нейтронная звезда является самой массивной из себе подобных в наблюдаемой Вселенной. Она не только самая тяжелая, но еще и является вторым по скорости пульсаром в Млечном Пути, который "питается" веществом своей звезды-компаньона, сообщает ScienceAlert.

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Пульсар PSR J0952-0607 является одной из самых интересных для науки нейтронных звезд в нашей галактике. Он вращается с невероятной скоростью и является вторым по этому показателю в Млечном Пути. Его скорость составляет 707 оборотов вокруг своей оси в секунду. Самый быстрый пульсар вращается со скорость 716 оборотов.

Эту звезду называют "черная вдова", так как он находится очень близко к другой звезде и благодаря этому "высасывает" звездное вещество из своего компаньона. Благодаря этому вокруг нейтронной звезды образуется аккреционный диск, который также влияет на увеличение скорости вращения пульсара.

[ + – ] Вокруг нейтронной звезды образуется аккреционный диск, который также влияет на увеличение скорости вращения пульсара Фото: space.com

Благодаря тщательному изучению этой двойной звездной системы американские ученые выяснили, что звезда PSR J0952-0607 является самой массивной нейтронной звездой в известной Вселенной. Считается, что стандартная масса такой нейтронной звезды примерно в 1,4 раза превышает массу Солнца и ее максимальная масса может достигать 2,3 массы нашей звезды.

Но компаньон пульсара имеет массу, которая составляет всего 10% массы Солнца, а это значит, что нейтронная звезда забрала практически все вещество своего соседа и он вообще может скоро исчезнуть. Именно огромное количество поглощаемого вещества привело к тому, что пульсар PSR J0952-0607 имеет массу, которая превышает массу Солнца в 2,35 раза. И это самый большой показатель среди всех обнаруженных нейтронных звезд.

Нейтронные звезды появляются после того, как звезда, которая имела массу примерно от 8 до 30 масс Солнца, взорвалась сверхновой и не превратилась в черную дыру. Это практически самые плотные объекты во Вселенной, плотнее их только черные дыры.

[ + – ] Компаньон пульсара имеет массу, которая составляет всего 10% массы Солнца, а это значит, что нейтронная звезда забрала практически все вещество своего соседа и он вообще может скоро исчезнуть Фото: space.com

В основном нейтронные звезды представляют собой сферу диаметром примерно в 20 км. Пульсары являются разновидностью нейтронных звезд, которые как бы пульсируют в определенные периоды времени и выпускают струи излучения в космос. Но до сих пор ученые еще имеют слишком мало информации о процессах, которые происходят в нейтронных звездах.

Также ученые благодаря новому исследованию еще раз подтвердили существование механизма, который превращает двойные звездные системы в одинокий пульсар. Благодаря тому, что напарник этой звезды скоро исчезнет, и если нейтронная звезда не превратиться в черную дыру, то она станет одиноким пульсаром.

Фокус уже подробно писал о подобных звездных системах и том, что ученым удалось обнаружить самую плотную из них.

Что касается других космических исследований, то ученые с помощью телескопа Уэбба нацелили свое внимание на планетную систему TRAPPIST-1. В этой звездной системе находится несколько каменистых экзопланет, которые похожи на Землю, и на них может быть жизнь.

Также Фокус писал о необычном классе звезд, которые называются убегающими звездами. Новое исследование ученых было нацелено на дальнейшее изучение одной из самых странных звезд в Млечном Пути, которая лети сквозь космос со скоростью 160 тысяч километров в час.