Учені знайшли найважчу нейтронну зірку в Усесвіті: це ще не всі її особливості

Цей незвичайний пульсар "чорна вдова" ще й друга за швидкістю обертання нейтронна зірка в нашій галактиці.

Учені зі Стенфордського університету, що в США, з'ясували, що унікальна нейтронна зірка є наймасивнішою із собі подібних у Всесвіті, за яким спостерігають. Вона не тільки найважча, але ще й є другим за швидкістю пульсаром у Чумацькому Шляху, який "живиться" речовиною своєї зірки-компаньйона, повідомляє ScienceAlert.

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Пульсар PSR J0952-0607 є однією з найцікавіших для науки нейтронних зірок у нашій галактиці. Він обертається з неймовірною швидкістю і є другим за цим показником у Чумацькому Шляху. Його швидкість складає 707 обертів навколо своєї осі за секунду. Найшвидший пульсар обертається зі швидкістю 716 оборотів.

Цю зірку називають "чорна вдова", тому що він розташований дуже близько до іншої зірки та завдяки цьому "висмоктує" зоряну речовину зі свого компаньйона. Завдяки цьому навколо нейтронної зірки утворюється акреційний диск, який також упливає збільшення швидкості обертання пульсара.

[ + – ] Навколо нейтронної зірки утворюється акреційний диск, який також упливає збільшення швидкості обертання пульсара Фото: space.com

Завдяки ретельному вивченню цієї подвійної зоряної системи американські вчені з'ясували, що зірка PSR J0952-0607 є найпотужнішою нейтронною зіркою у відомому Всесвіті. Вважається, що стандартна маса такої нейтронної зірки приблизно в 14 разів перевищує масу Сонця, і її максимальна маса може досягати 23 мас нашої зірки.

Але компаньйон пульсара має масу, яка становить всього 10% маси Сонця, а це означає, що нейтронна зірка забрала практично всю речовину свого сусіда, і він може скоро зникнути. Саме величезна кількість речовини, що поглинається, призвело до того, що пульсар PSR J0952-0607 має масу, яка перевищує масу Сонця в 2,35 раза. І це найбільший показник серед усіх виявлених нейтронних зірок.

Нейтронні зірки з'являються після того, як зірка, яка мала масу приблизно від 8 до 30 мас Сонця, вибухнула надновою та не перетворилася на чорну діру. Це практично найщільніші об'єкти в Усесвіті, щільніші за них тільки чорні діри.

[ + – ] Компаньйон пульсара має масу, яка становить всього 10% маси Сонця, а це означає, що нейтронна зірка забрала практично всю речовину свого сусіда, і він може скоро зникнути Фото: space.com

В основному нейтронні зірки є сферою діаметром приблизно у 20 км. Пульсари є різновидом нейтронних зірок, які ніби пульсують у певні періоди часу та випускають струмені випромінювання в космос. Але досі вчені ще мають надто мало інформації про процеси, що відбуваються в нейтронних зірках.

Також учені завдяки новому дослідженню ще раз підтвердили існування механізму, який перетворює подвійні зоряні системи на самотній пульсар. Завдяки тому, що напарник цієї зірки скоро зникне, і якщо нейтронна зірка не перетвориться на чорну діру, вона стане самотнім пульсаром.

Фокус уже докладно писав про подібні зоряні системи й те, що вченим вдалося виявити найщільнішу з них.

Що стосується інших космічних досліджень, то вчені за допомогою телескопа Вебба націлили свою увагу на планетну систему TRAPPIST-1. У цій зоряній системі є кілька кам'янистих екзопланет, які схожі на Землю, і на них може бути життя.

Також Фокус писав про незвичайний клас зірок, які називаються зірками, що тікають. Нове дослідження вчених було націлене на подальше вивчення однієї з найдивніших зірок у Чумацькому Шляху, що летить крізь космос зі швидкістю 160 тисяч кілометрів на годину.