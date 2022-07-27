Космічний втікач. Незвичайна зірка летить крізь космос зі швидкістю 160 тисяч км/год

На відстані приблизно 440 світлових років від нас у просторі летить надшвидка зірка — це особливий клас зірок, яких не так і багато в Чумацькому Шляху.

У нашій галактиці існують зірки, які не обертаються навколо галактичного центру, а летять крізь космос із величезною швидкістю. Такі зірки називають надшвидкими, і їх дослідження допомагає астрономам дізнатися більше про катастрофічні події, що відбуваються у Всесвіті. Однією з найдивніших зірок у галактиці є Дзета Змієносця, яка знаходиться на відстані приблизно 440 світлових років від нас. Хоча про неї є багато інформації, вчені знову повернулися до вивчення цієї зірки, щоб перевірити одне спостереження, повідомляє ScienceAlert.

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Дзета Змієносця — це надшвидка зірка, яких не так і багато в галактиці. Вона летить крізь простір зі швидкістю приблизно 30-40 км/с або 160 тисяч км/год. Це молода зірка, якій приблизно 4 млн років і в її ядрі все ще триває процес перетворення водню на гелій. Вчені вважають, що ця дуже гаряча зірка, яка у 20 разів більша за Сонце за масою, у 8 разів більша за розміром, і світиться блакитним кольором, проживе ще близько 4 млн років.

[ + – ] Дзета Змієносця – це надшвидка зірка яких не так і багато в галактиці. Вона летить крізь простір зі швидкістю приблизно 30-40 км/с або приблизно 160 тисяч км/год Фото: NASA

Причина польоту Дзети Змієносця

Довгий час вчені не знали, що спричинило її політ. Але нещодавні дослідження показали, що Дзета Змієносця вирушила у свою дуже швидку подорож внаслідок вибуху наднової. Зірка, яка вибухнула, була компаньйоном Дзети Змієносця і після вибуху перетворилася на пульсар, вирушивши в далекий політ.

На зображеннях космічного телескопа "Чандра" вчені виявили, що Дзета Змієносця створює своїм рухом величезну ударну хвилю в міжзоряній хмарі, крізь яку вона летить. Ця хмара створена з речовини, яку викидає зірка та міжзоряних газів, з якими вона стикається. Також вчені виявили не лише рентгенівське випромінювання довкола зірки, а й теплове випромінювання від ударної хвилі.

[ + – ] На зображеннях космічного телескопа "Чандра" вчені виявили, що Дзета Зміїносця створює своїм рухом величезну ударну хвилю в міжзоряній хмарі, крізь яку вона летить Фото: NASA

Нове дослідження

Семюел Грін та його колеги з Дублінського інституту перспективних досліджень, Ірландія, вирішили з'ясувати на основі наявних даних, чи може динаміка ударної хвилі пояснити існування хмари, а також теплового випромінювання. Вчені створили комп'ютерні моделі та з'ясувалося, що їх результати не відповідають спостереженням за зіркою Дзета Змієносця. Спостереження показали, що найяскравіше рентгенівське випромінювання виходить із хмари навколо зірки, а моделювання показало, що найяскравіші рентгенівські промені виходять з ударної хвилі.

[ + – ] Вчені вважають, що ця дуже гаряча зірка, яка у 20 разів більша за Сонце за масою, у 8 разів більша за розміром, і світиться блакитним кольором, проживе ще близько 4 млн років Фото: NASA

На цьому етапі вчені вважають, що або не вистачає якихось даних для моделювання, або астрономи поки неправильно розуміють те, що відбувається із зіркою та її навколишньою речовиною. Тому ірландські вчені продовжуватимуть свої дослідження.

Найшвидші зірки в галактиці

На сьогодні найшвидшою надшвидкою зіркою в Чумацькому Шляху вважається зірка під назвою S5-HVS1. Її швидкість складає 1700 км/с і відлетіла вона внаслідок взаємодії з надмасивною чорною дірою в центрі нашої галактики — Стрілець A*.

Навколо цієї чорної діри обертається найшвидша з відомих зірок у Галактиці — S4714. Її швидкість руху становить 24 тисяч км/с. Як уже писав Фокус, ще одна зірка біля чорної діри Стрілець A* також претендує на звання однієї з найшвидших у галактиці — це зірка S4716 зі швидкістю польоту 8 тисяч км/с.

Що стосується чорних дір, то вчені дізналися, як з'явилися найперші з них у ранньому Всесвіті, як уже писав Фокус.

Також вченим відомо про існування швидких мертвих зірок. Це пара білих карликів, яка летить у космосі зі швидкістю 2,2 тисячі км/с.

Фокус також писав про те, що вчені виявили одну з найшвидших нейтронних зірок, яка може залишити Чумацький Шлях. Цей пульсар летить крізь простір зі швидкістю 2,2 млн км/год.