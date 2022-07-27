Космический беглец. Необычная звезда летит сквозь космос со скоростью 160 тысяч км/час

На расстоянии в примерно 440 световых лет от нас в пространстве летит убегающая звезда – это особый класс звезд, которых не так и много в Млечном Пути.

В нашей галактике существуют звезды, которые не вращаются вокруг галактического центра, а летят сквозь космос с огромной скоростью. Такие звезды называют убегающими и их исследование помогает астрономам узнать больше о катастрофических событиях, которые происходят во Вселенной. Одной из самых странных звезд в галактике является Дзета Змееносца, которая находится на расстоянии примерно 440 световых лет от нас. Хотя о ней имеется достаточно много информации, ученые снова вернулись к изучению этой звезды, чтобы проверить одно наблюдение, сообщает ScienceAlert.

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Дзета Змееносца – это убегающая звезда, которых не так и много в галактике. Она летит сквозь пространство со скоростью примерно 30-40 км/с или примерно 160 тысяч км/час. Это молодая звезда, которой примерно 4 млн лет и в ее ядре все еще идет процесс превращения водорода в гелий. Ученые считают, что эта очень горячая звезда, которая в 20 раз больше Солнца по массе, в 8 раз больше по размеру, и светится голубым цветом, проживет еще около 4 млн лет.

[ + – ] Дзета Змееносца – это убегающая звезда, которых не так и много в галактике. Она летит сквозь пространство со скоростью примерно 30-40 км/с или примерно 160 тысяч км/час Фото: NASA

Причина полета Дзеты Змееносца

Долгое время ученые не знали, что стало причиной ее полета. Но недавние исследования показали, что Дзета Змееносца отправилась в свое очень быстрое путешествие в результате взрыва сверхновой. Взорвавшаяся звезда была компаньоном Дзеты Змееносца и после взрыва превратилась в пульсар и также отправилась в далекий полет.

На изображениях космического телескопа "Чандра" ученые обнаружили, что Дзета Змееносца создает своим движением огромную ударную волну в межзвездном облаке, сквозь которое она летит. Это облако было создано из вещества, которое выбрасывает звезда и межзвездных газов, с которыми она сталкивается. Также ученые обнаружили не только рентгеновское излучение вокруг звезды, но и тепловое излучение от ударной волны.

[ + – ] На изображениях космического телескопа "Чандра" ученые обнаружили, что Дзета Змееносца создает своим движением огромную ударную волну в межзвездном облаке, сквозь которое она летит Фото: NASA

Новое исследование

Сэмюэл Грин и его коллеги из Дублинского института перспективных исследований, Ирландия решили выяснить, на основе имеющихся данных, может ли динамика ударной волны объяснить существование облака, а также теплового излучения. Ученые создали компьютерные модели и выяснилось, что их результате не соответствуют наблюдениям за звездой Дзета Змееносца. Наблюдения показали, что самое яркое рентгеновское излучение исходит из облака вокруг звезды, а моделирование показало, что самые яркие рентгеновские лучи исходят из самой ударной волны.

[ + – ] Ученые считают, что эта очень горячая звезда, которая в 20 раз больше Солнца по массе, в 8 раз больше по размеру, и светится голубым цветом, проживет еще около 4 млн лет Фото: NASA

На данном этапе ученые считают, что, либо не хватает каких-то данных для моделирования, либо астрономы пока неправильно понимают то, что происходит со звездой и ее окружающим веществом. Поэтому ирландские ученые будут продолжать свои исследования.

Самые быстрые звезды в галактике

На сегодня самой быстрой убегающей звездой в Млечном Пути считается звезда под названием S5-HVS1. Ее скорость составляет 1700 км/с и улетела она в результате взаимодействия со сверх массивной черной дырой в центре нашей галактики — Стрелец A*.

Вокруг этой же черной дыры вращается самая быстра из известных звезд в Галактике — S4714. Ее скорость движения составляет 24 тысячи км/с. Как уже писал Фокус еще одна звезда возле черной дыры Стрелец A* также претендует на звание одной из самых быстрых в галактике – это звезда S4716 со скоростью полета 8 тысяч км/с.

Что касается черных дыр, то ученые узнали, как появились самые первые из них в ранней Вселенной, как уже писал Фокус.

Также ученым известно о существовании быстрых мертвых звезд. Это пара белых карликов, которая летит в космосе со скоростью 2,2 тысячи км/с.

Фокус также писал о том, что ученые обнаружили одну из самых быстрых нейтронных звезд, которая может покинуть Млечный Путь. Этот пульсар летит сквозь пространство со скоростью 2,2 млн км/час.