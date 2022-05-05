У 3 тисячах світлових років від Землі причаїлася "чорна вдова": що це таке

За словами вчених, нова подвійна зоряна система є найщільнішою з таких систем-канібалів.

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Вчені з Массачусетського технологічного інституту виявили на відстані 3 тисяч світлових років від Землі нову подвійну зоряну систему, яка називається "чорна вдова". Це дуже рідкісний тип зоряних систем. До неї входить пульсар із величезною швидкістю обертання та зірка-компаньйонка, яку цей пульсар "поглинає". Дві зірки знаходяться дуже близько, а тому ця нововідкриту зоряну систему вважають найщільнішою з відомих, повідомляє Space.

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На сьогодні астрономам вдалося виявити в нашій галактиці лише приблизно 20 подвійних зоряних систем "чорна вдова". Ці системи отримали свою назву через те, що пульсар, який є нейтронною зорею та залишився після вибуху гігантської зірки, поглинає речовину, як павук "чорна вдова", у свого сусіда — зірки-компаньйонки. Під час такої "трапези", пульсар випускає потік рентгенівський та гамма-променів.

Нова зоряна система-канібал

Нову зоряну систему вчені назвали ZTF J1406+1222. Це найщільніша з таких зіркових систем-канібалів, адже обидві зірки обертаються навколо одне одного з періодом лише 62 хвилини. Але найцікавіше, що в цій системі вчені виявили ще одну зірку, яка має дуже велику орбіту та період її обертання становить 10 тисяч років. Пульсар, який входить у виявлену зоряну систему, є мілісекундним пульсаром. Це означає, що ця зірка обертається із величезною швидкістю — до 100 разів на секунду.

Новий метод пошуку пульсарів

"Я та моя команда замість того, щоб шукати безпосередньо сам пульсар, вирішили знайти зірку-компаньйонаку, яка і вкаже нам на присутність пульсара, який і "харчується" цією зіркою. Річ у тім, що під час обертання пульсар випускає потужні потоки випромінювання. Вони нагрівають звернений до пульсара бік зірки-компаньйонки, а значить вона стає яскравішою, ніж інша сторона. А раз зірки в цій системі обертаються одна навколо одної, значить можна помітити різницю в яскравості", — говорить Кевін Бердж з Массачусетського технологічного інституту.

[ + – ] Пульсар, оточений диском із речовини, яку він витягає із зорі-компаньйонки. Ілюстрація Фото: space.com

Так ученим вдалося виявити нову зірку, яка змінює свою яскравість 13 разів на годину, і яка не була пов'язана з жодною відомою зіркою. Вона була з новим пульсаром. Але пізніше астрономи виявили присутність у цій зоряній системі й ще однієї, третьої зірки, яка має дуже велику орбіту. Своє відкриття вчені зробили завдяки архівним даним космічного телескопа Gaia.

Можливо, це не "чорна вдова", а щось зовсім нове

"Наші дані вказують на те, що ця зоряна система є "чорною вдовою". Але в нас є ще сумнів чи це так насправді. В цій системі є деякі дивацтва, тому потрібно провести додаткові дослідження. Але можливо — це взагалі новий тип подвійних зоряних систем", — говорить Бердж.

Вчені вважають, більшість подвійних систем типу "чорна вдова" формуються всередині кульових скупчень. Якщо такі скупчення підходять дуже близько до центру нашої галактики, то гравітаційна сила чорної діри може розірвати на ці скупчення і їхні зірки розлітаються по всьому Чумацькому Шляху.

"Нам здається, що нова подвійна зоряна система існує в Чумацькому Шляху дуже давно і вона старша за наше Сонце", — говорить Бердж.

Фокус вже писав про те, що минулого року астрономи виявили новий пульсар "чорну вдову", який знаходиться на відстані понад 22 тисячі світлових років від нас.

Нагадуємо, що згідно з недавнім дослідженням астрономам вдалося виявити найяскравіший пульсар, який знаходиться за межами нашої галактики.

Також Фокус писав, що інша подвійна зоряна система "чорна вдова" може допомогти розкрити секрети простору-часу. Ця система може послужити науці, адже її вчені хочуть використати як детектор гравітаційних хвиль.