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За допомогою "сонцезахисних окулярів": астрономам вдалося знайти найяскравіший пульсар (фото)

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найяскравіший пульсар
Фото: phys.org | Астрономам вдалося виявити найяскравіший пульсар

Досі ця яскрава пляма вважалася далекою галактикою.

Астрономи використовували новий метод спостереження і виявили найяскравіший пульсар, що знаходиться поза Чумацьким Шляхом. Цей об'єкт може бути найяскравішим із будь-коли виявлених, повідомляє Phys.

Пульсар — це залишок масивної зірки, котрий є нейтронною зіркою, яка обертається дуже швидко. Вона випромінює періодичні спалахи поляризованого радіовипромінювання. За допомогою традиційних методів пошуку пульсарів учені шукають ознаки цих спалахів випромінювання у просторі. Але їх можна пропустити через те, що це випромінювання відбувається або дуже швидко, або дуже повільно. Але якщо шукати поляризоване світло, можна виявити пульсари за межами стандартного часового діапазону.

найяскравіший пульсар
Астрономи використовували новий метод спостереження і виявили найяскравіший пульсар, який знаходиться поза Чумацьким Шляхом
Фото: phys.org

Тому австралійські вчені під керівництвом вченої Юаньмін Ван із Сіднейського університету використали новий метод пошуку пульсарів. За допомогою радіотелескопа ASKAP, що знаходиться в Австралії, та його астрономічної версії "сонцезахисних" окулярів для вловлювання поляризованого світла, учені виявили новий пульсар. Цей пульсар ще ніколи не бачили астрономи, оскільки досі ця яскрава пляма вважалася далекою галактикою. Згідно з отриманими даними, знайдений пульсар у 10 разів яскравіший за будь-який з відомих пульсарів, які знаходяться за межами Чумацького Шляху.

найяскравіший пульсар
За допомогою радіотелескопа ASKAP, що знаходиться в Австралії, та його астрономічної версії "сонцезахисних" окулярів для уловлювання поляризованого світла, вчені знайшли новий пульсар
Фото: phys.org

"Це був справжній сюрприз. Я не очікувала, що знайду новий пульсар, а тим паче не очікувала знайти найяскравіший пульсар. Але завдяки радіотелескопу ASKAP і його приладам такі відкриття стають реальністю", — каже Ван.

Радіотелескоп ASKAP
Радіотелескоп ASKAP
Фото: wikipedia

За словами Тари Мерфі із Сіднейського університету, тепер учені сподіваються знайти ще більше пульсарів за допомогою нового методу пошуку цих об'єктів.

"Цей пульсар має незвичайні характеристики, тому його раніше й не знаходили. І це, незважаючи на те, що він дуже яскравий", — каже Мерфі.

Нагадуємо, що вченим вдалося знайти пояснення дивним сигналом, що йде з центру нашої галактики. Це відкриття, яке також зробили австралійські вчені, показує, що джерелом незвичайного сигналу є нейтронні зірки.

Також Фокус писав про те, що телескоп Габбл зробив зображення "дуже правильної" галактики. Учені вважають, що такі спіральні галактики становлять 10% з усіх подібних галактик.