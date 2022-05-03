За допомогою "сонцезахисних окулярів": астрономам вдалося знайти найяскравіший пульсар (фото)
Досі ця яскрава пляма вважалася далекою галактикою.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Астрономи використовували новий метод спостереження і виявили найяскравіший пульсар, що знаходиться поза Чумацьким Шляхом. Цей об'єкт може бути найяскравішим із будь-коли виявлених, повідомляє Phys.
Пульсар — це залишок масивної зірки, котрий є нейтронною зіркою, яка обертається дуже швидко. Вона випромінює періодичні спалахи поляризованого радіовипромінювання. За допомогою традиційних методів пошуку пульсарів учені шукають ознаки цих спалахів випромінювання у просторі. Але їх можна пропустити через те, що це випромінювання відбувається або дуже швидко, або дуже повільно. Але якщо шукати поляризоване світло, можна виявити пульсари за межами стандартного часового діапазону.
Тому австралійські вчені під керівництвом вченої Юаньмін Ван із Сіднейського університету використали новий метод пошуку пульсарів. За допомогою радіотелескопа ASKAP, що знаходиться в Австралії, та його астрономічної версії "сонцезахисних" окулярів для вловлювання поляризованого світла, учені виявили новий пульсар. Цей пульсар ще ніколи не бачили астрономи, оскільки досі ця яскрава пляма вважалася далекою галактикою. Згідно з отриманими даними, знайдений пульсар у 10 разів яскравіший за будь-який з відомих пульсарів, які знаходяться за межами Чумацького Шляху.
"Це був справжній сюрприз. Я не очікувала, що знайду новий пульсар, а тим паче не очікувала знайти найяскравіший пульсар. Але завдяки радіотелескопу ASKAP і його приладам такі відкриття стають реальністю", — каже Ван.
За словами Тари Мерфі із Сіднейського університету, тепер учені сподіваються знайти ще більше пульсарів за допомогою нового методу пошуку цих об'єктів.
"Цей пульсар має незвичайні характеристики, тому його раніше й не знаходили. І це, незважаючи на те, що він дуже яскравий", — каже Мерфі.
Нагадуємо, що вченим вдалося знайти пояснення дивним сигналом, що йде з центру нашої галактики. Це відкриття, яке також зробили австралійські вчені, показує, що джерелом незвичайного сигналу є нейтронні зірки.
Також Фокус писав про те, що телескоп Габбл зробив зображення "дуже правильної" галактики. Учені вважають, що такі спіральні галактики становлять 10% з усіх подібних галактик.