За допомогою "сонцезахисних окулярів": астрономам вдалося знайти найяскравіший пульсар (фото)

Досі ця яскрава пляма вважалася далекою галактикою.

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Астрономи використовували новий метод спостереження і виявили найяскравіший пульсар, що знаходиться поза Чумацьким Шляхом. Цей об'єкт може бути найяскравішим із будь-коли виявлених, повідомляє Phys.

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Пульсар — це залишок масивної зірки, котрий є нейтронною зіркою, яка обертається дуже швидко. Вона випромінює періодичні спалахи поляризованого радіовипромінювання. За допомогою традиційних методів пошуку пульсарів учені шукають ознаки цих спалахів випромінювання у просторі. Але їх можна пропустити через те, що це випромінювання відбувається або дуже швидко, або дуже повільно. Але якщо шукати поляризоване світло, можна виявити пульсари за межами стандартного часового діапазону.

[ + – ] Астрономи використовували новий метод спостереження і виявили найяскравіший пульсар, який знаходиться поза Чумацьким Шляхом Фото: phys.org

Тому австралійські вчені під керівництвом вченої Юаньмін Ван із Сіднейського університету використали новий метод пошуку пульсарів. За допомогою радіотелескопа ASKAP, що знаходиться в Австралії, та його астрономічної версії "сонцезахисних" окулярів для вловлювання поляризованого світла, учені виявили новий пульсар. Цей пульсар ще ніколи не бачили астрономи, оскільки досі ця яскрава пляма вважалася далекою галактикою. Згідно з отриманими даними, знайдений пульсар у 10 разів яскравіший за будь-який з відомих пульсарів, які знаходяться за межами Чумацького Шляху.

[ + – ] За допомогою радіотелескопа ASKAP, що знаходиться в Австралії, та його астрономічної версії "сонцезахисних" окулярів для уловлювання поляризованого світла, вчені знайшли новий пульсар Фото: phys.org

"Це був справжній сюрприз. Я не очікувала, що знайду новий пульсар, а тим паче не очікувала знайти найяскравіший пульсар. Але завдяки радіотелескопу ASKAP і його приладам такі відкриття стають реальністю", — каже Ван.

[ + – ] Радіотелескоп ASKAP Фото: wikipedia

За словами Тари Мерфі із Сіднейського університету, тепер учені сподіваються знайти ще більше пульсарів за допомогою нового методу пошуку цих об'єктів.

"Цей пульсар має незвичайні характеристики, тому його раніше й не знаходили. І це, незважаючи на те, що він дуже яскравий", — каже Мерфі.

Нагадуємо, що вченим вдалося знайти пояснення дивним сигналом, що йде з центру нашої галактики. Це відкриття, яке також зробили австралійські вчені, показує, що джерелом незвичайного сигналу є нейтронні зірки.

Також Фокус писав про те, що телескоп Габбл зробив зображення "дуже правильної" галактики. Учені вважають, що такі спіральні галактики становлять 10% з усіх подібних галактик.