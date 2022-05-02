Вчені знайшли пояснення дивному сигналу, що йде з центру Чумацького Шляху

Сигнал, який вважали ознакою наявності темної матерії, найімовірніше, походить від об'єкта, відомішого астрономам.

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Вчені з Австралійського національного університету запропонували нове пояснення джерелу таємничого гамма-випромінювання, яке надходить із центру нашої галактики. Відкритий ще у 2009 році, цей потік гамма-променів не дає спокою вченим. Довгий час вони вважали, що сигнал може бути ознакою темної матерії, повідомляє SciTechDaily.

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Гамма-випромінювання — це така форма електромагнітного випромінювання, яка має найкоротшу довжину хвилі та найвищу енергію. Ще 13 років тому астрономи виявили незрозумілий величезний потік гамма-випромінювання, який надходить із центру Чумацького Шляху. Цей сигнал вчені назвали Надлишком гамма-випромінювання галактичного центру.

[ + – ] Вчені з Австралійського національного університету запропонували нове пояснення джерелу таємничого гамма-випромінювання, яке надходить із центру нашої галактики Фото: Mouthwash

Джерело незвичайного гамма-випромінювання

Над загадкою, чим є ця величезна концентрація гамма-випромінювання, вчені продовжують "над цим мізкувати" всі ці роки.

"Наше дослідження не відкидає наявність цього сигналу з центру галактики, але ми вважаємо, що знайшли його причину. Принаймні це може бути потенційним джерелом цього гамма-випромінювання", — говорить Роланд Крокер з Австралійського національного університету.

Вчені вважають, що це незвичайне гамма-випромінювання походить від певного типу нейтронних зір, які швидко обертаються та є дуже щільними залишками деяких зірок, які, зі свого боку, набагато масивніші за Сонце.

"Ми вважаємо, що джерелом цього сигналу є мілісекундні пульсари, які є нейтронними зорями зі швидкістю обертання приблизно 100 разів на секунду", — говорить Крокер.

[ + – ] Зображення Крабоподібної туманності. В центрі туманності знаходиться пульсар Фото: ISS

Пульсари можуть це робити

За словами вченого, дослідники раніше вже фіксували той факт, що деякі мілісекундні пульсари, які знаходяться неподалік Сонячної системи, випускають гамма-випромінювання.

"Наше дослідження показує, що якщо зібрати разом випромінювання приблизно 100 тисяч пульсарів, то воно дасть сигнал, який повністю збігається з Надлишком гамма-випромінювання галактичного центру", — говорить Крокер.

Враховуючи той факт, що довгий час вчені вважали цей сигнал ознакою темної матерії, нова робота говорить про те, що її потрібно шукати в іншому місці.

"Природа темної матерії залишається загадкою для вчених. Звичайно, будь-який такий сигнал, який можна пов'язати з темною матерією, викликає інтерес наукової спільноти. Але ми вважаємо, що цей потік гамма-випромінювання все-таки випускають пульсари", — каже Крокер.

Вчені також вважають, що такий сигнал, що виходить із центру спіральної галактики Андромеди, також може бути пов'язаний із мілісекундними пульсарами.

[ + – ] Зображення галактики Андромеди Фото: ISS

Фокус вже писав про те, що астрономам вдалося виявити таємничий радіосигнал, який також надходить із регіону, який знаходиться недалеко від центру нашої галактики. Але поки вчені мають лише припущення, що може бути джерелом цього сигналу.

Про ще один незвичайний радіосигнал, який приходить з Чумацького Шляху, також писав Фокус. У цьому випадку вчені дійшли висновку, що його джерелом є об'єкт, який є рідкісним небесним тілом.

Що стосується пульсарів, недавнє дослідження показало, що зоряну систему, в якій є пульсар, можна використовувати як детектор гравітаційних хвиль.