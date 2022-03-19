Дуже незвичайний об'єкт. Учені з'ясували, звідки надходить таємничий сигнал із нашої галактики

Об'єкт, який випускає радіосигнал, — це дуже рідкісне небесне тіло та перший представник свого "виду".

Згідно з новим дослідженням астрофізика Джонатана Каца з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, сигнал під назвою GLEAM-X J162759.5-523504.3 може випускати білий карлик-радіопульсар, повідомляє ScienceAlert.

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"Раніше вже були припущення, що білі карлики можуть проявляти таку ж активність, як і пульсари. Але сигнал, який нещодавно був виявлений і називається GLEAM-X J162759.5-523504.3, може належати першому відкритому білому карлику-пульсару", — говорить Джонатан Кац.

Цей білий карлик має період обертання 18,18 хвилин (1 091 с). У нього немає приятеля, з яким можна було б взаємодіяти. Так, він відповідає критеріям класичного пульсара, хоча його період обертання у сотні разів більший, ніж у будь-якого з них, каже вчений.

Цей білий карлик знаходиться на відстані 4 тисячі світлових років від нас і випускає імпульси тривалістю від 30 до 60 секунд кожні 18,18 хвилин. За словами вчених, цей об'єкт не підходить за характеристиками до жодного відомого небесного тіла.

Якщо внаслідок додаткових досліджень висновки підтвердяться, це буде перший виявлений білий карлик, який має фізику та механізм випромінювання традиційних радіопульсарів. Це означає, що GLEAM-X J162759.5-523504.3 може бути перспективною метою для оптичних спостережень, хоча білі карлики дуже тьмяні, і ми, можливо, не зможемо вловити якесь видиме світло, каже Кац.

[ + – ] Зображення Крабовидної туманності в умовних кольорах (синій – рентгенівський, червоний – оптичний діапазон). У центрі туманності знаходиться пульсар Фото: wikipedia

Коли зірка вмирає, вона скидає свою зовнішню речовину та стискується під дією власної гравітації. Унаслідок вона може перетворитися на різні об'єкти.

Якщо маса зірки була приблизно в 30 разів більша за масу Сонця, то вона перетвориться на чорну дірку.

Якщо маса зірки була в діапазоні від 8 до 30 разів більша за масу Сонця, то вона перетвориться на нейтронну зірку діаметром приблизно 20 км і масою, яка перевищує масу нашої зірки приблизно в 1,4 рази.

Якщо маса зірки перевищувала масу Сонця менше, ніж у 8 разів, вона перетвориться на білого карлика. Він буде розміром, який буде чимось середнім між Землею і Місяцем, а його маса перевищуватиме масу Сонця приблизно в 1,5 рази.

Пульсари — це різновид нейтронних зірок. Це нейтронні зірки, які обертаються із шаленою швидкістю і випускають радіосигнали під час кожного свого обороту.

Нагадуємо, що телескоп NASA побачив, як пульсар невеликого розміру викидає антиматерію у космос. Цей величезний пучок частинок матерії та антиматерії відлетів на 64 трильйони кілометрів через Чумацький Шлях.