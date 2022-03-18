Телескоп NASA побачив, як мертва зірка викидає антиматерію у космос (фото)

Пульсар невеликого розміру виверг величезний пучок частинок матерії та антиматерії, який відлетів на 64 трильйони кілометрів через Чумацький Шлях.

Астрономи отримали унікальні зображення, що летить крізь космос потоку частинок за допомогою космічного телескопа "Чандра" та наземного телескопа Джеміні північ на Гаваях. Ці струмені, які випускають пульсари, дуже рідко можуть побачити вчені. На сьогоднішній день зафіксували лише кілька таких явищ, повідомляє Live Science.

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Пульсар J2030

Пульсар, який вивергає потік частинок матерії та антиматерії називається PSR J2030+4415 (скорочено J2030). Вона знаходиться на відстані приблизно 1600 світлових років від нас і має діаметр лише 16 км. Пульсар — це дуже щільний залишок зірки, який відправляє в космос імпульси випромінювання під час швидкого обертання. Також у пульсарів є потужне магнітне поле, яке створює це обертання.

За словами вчених, цей пульсар обертається зі швидкістю 3 оберти за секунду та летить крізь космос зі швидкістю приблизно 800 000 км/год. Під час обертання заряджені частинки вириваються з пульсара як струмені. У заяві NASA говориться, що обсяг потоку частинок пульсара J2030 може пояснити, чому в Чумацькому Шляху міститься так багато позитронів — античастинок електронів.

На нових зображеннях, показаних NASA, синім кольором показані частинки в рентгенівському діапазоні, як їх побачив телескоп "Чандра", а червоним кольором — показані частинки в оптичному діапазоні, як їх побачив телескоп Джеміні північ.

[ + – ] Потужний потік часток, що вивергає пульсар. Синім кольором показані частинки в рентгенівському діапазоні, як їх побачив телескоп "Чандра", а червоним кольором — частинки в оптичному діапазоні. Фото: NASA

За словами вчених, ці частки летять у космос зі швидкістю, що становить приблизно 1/3 швидкості світла.

"Це дивно, як пульсар діаметром 16 км може створювати таку велику структуру, яка простягається на 64 трильйони км, щоб ми могли її бачити на відстані 1600 світлових років", — говорить Мартейн де Вріс зі Стендфордського університету.

[ + – ] Ближче зображення пульсара та потоку частинок, які він вивергає Фото: ISS

Як виник величезний струмінь речовини й антиречовини, що походить від пульсара?

У пульсарів дуже потужне магнітне поле. Воно утримує заряджені частинки матерії та антиматерії навколо померлої зірки. Коли пульсар подорожує в космосі, його магнітне поле взаємодіє із зірковими вітрами та газами, які накопичуються під час руху попереду пульсара. Це схоже на хвилю води, яку штовхає ніс човна, кажуть вчені.

"Але кілька десятиліть тому щось пішло не так, стався розрив і це викликало виверження частинок у космос. Магнітне поле пульсарного вітру з'єдналося з міжзоряним магнітним полем, й електрони та позитрони вирвалися назовні", — каже Роджер Романі зі Стендфордського університету.

Більшість речовини у Всесвіті — це звичайна матерія та антиматерія. Це речовина з протилежним електричним зарядом. Саме в пульсарах поєднання швидкого обертання і сильних магнітних полів створює випромінювання з електронів і позитронів — матерію та антиматерію.

Нагадуємо, що минулого року астрономи виявили новий пульсар на відстані понад 22 тисячі світлових років від нас.