Телескоп NASA увидел, как мертвая звезда извергает антиматерию в космос (фото)
Пульсар небольшого размера изверг огромный пучок частиц материи и антиматерии, который улетел на 64 триллиона км через Млечный Путь.
Астрономы получили уникальные изображения летящего сквозь космос потока частиц с помощью космического телескопа "Чандра" и наземного телескопа Джемини север на Гавайях. Эти струи, которые выпускают пульсары очень редко могут увидеть ученые. На сегодняшний день зафиксировали лишь несколько подобных явлений, сообщает Live Science.
Пульсар J2030
Пульсар, который извергает поток частиц материи и антиматерии называется PSR J2030+4415 (сокращенно J2030). Она находится на расстоянии примерно 1600 световых лет от нас и имеет диаметр всего 16 км. Пульсар – это очень плотный остаток умершей звезды, который отправляет в космос импульсы излучения во время быстрого вращения. Также у пульсаров есть мощное магнитное поле, которое и создает это вращение.
По словам ученых, этот пульсар вращается со скоростью 3 оборота в секунду и летит сквозь космос со скоростью примерно 800 000 км/ч. Во время вращения заряженные частицы вырываются из пульсара в виде струи. В заявлении NASA говорится, что объем потока частиц пульсара J2030 может объяснить, почему в Млечном Пути содержится так много позитронов – античастиц электронов.
На новых изображения, которые показало NASA, синим цветом показаны частицы в рентгеновском диапазоне, как их увидел телескоп "Чандра", а красным цветом – показаны частицы в оптическом диапазоне, как их увидел телескоп Джемини север.
По словам ученых, эти частицы летят в космос со скоростью, которая составляет примерно 1/3 скорости света.
"Это удивительно, как пульсар диаметром в 16 км может создавать такую большую структуру, которая простирается на 64 триллиона км, чтобы мы могли ее видеть на растоянии в 1600 световых лет", — говорит Мартейн де Врис из Стэндфордского университета.
Как появилась огромная струя вещества и антивещества, исходящая от пульсара?
У пульсаров очень мощное магнитное поле. Оно удерживает заряженные частицы материи и антиматерии вокруг умершей звезды. Когда пульсар путешествует в космосе, его магнитное поле взаимодействует с звездными ветрами и газами, которые накапливаются во время движения впереди пульсара. Это похоже на волну волну воды, которую толкает нос лодки, говорят ученые.
"Но несколько десятилетий назад что-то пошло не так, случился разрыв и это вызвало извержение частиц в космос. Магнитное поле пульсарного ветра соединилось с межзвездным магнитным полем, и электроны и позитроны вырвались наружу", — говорит Роджер Романи из Стэндфордского университета.
Большая часть вещества во Вселенной — это обычная материя и антиматерия. Это вещество с противоположным электрическим зарядом. Именно в пульсарах сочетание быстрого вращения и сильных магнитных полей создает излучение из электронов и позитронов — материю и антиматерию.
Напоминаем, что в прошлом году астрономы обнаружили новый пульсар на расстоянии более 22 тысяч световых лет от нас.