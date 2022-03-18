Телескоп NASA увидел, как мертвая звезда извергает антиматерию в космос (фото)

Пульсар небольшого размера изверг огромный пучок частиц материи и антиматерии, который улетел на 64 триллиона км через Млечный Путь.

Астрономы получили уникальные изображения летящего сквозь космос потока частиц с помощью космического телескопа "Чандра" и наземного телескопа Джемини север на Гавайях. Эти струи, которые выпускают пульсары очень редко могут увидеть ученые. На сегодняшний день зафиксировали лишь несколько подобных явлений, сообщает Live Science.

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Пульсар J2030

Пульсар, который извергает поток частиц материи и антиматерии называется PSR J2030+4415 (сокращенно J2030). Она находится на расстоянии примерно 1600 световых лет от нас и имеет диаметр всего 16 км. Пульсар – это очень плотный остаток умершей звезды, который отправляет в космос импульсы излучения во время быстрого вращения. Также у пульсаров есть мощное магнитное поле, которое и создает это вращение.

По словам ученых, этот пульсар вращается со скоростью 3 оборота в секунду и летит сквозь космос со скоростью примерно 800 000 км/ч. Во время вращения заряженные частицы вырываются из пульсара в виде струи. В заявлении NASA говорится, что объем потока частиц пульсара J2030 может объяснить, почему в Млечном Пути содержится так много позитронов – античастиц электронов.

На новых изображения, которые показало NASA, синим цветом показаны частицы в рентгеновском диапазоне, как их увидел телескоп "Чандра", а красным цветом – показаны частицы в оптическом диапазоне, как их увидел телескоп Джемини север.

[ + – ] Мощный поток частиц, которые извергает пульсар. Синим цветом показаны частицы в рентгеновском диапазоне, как их увидел телескоп "Чандра", а красным цветом – показаны частицы в оптическом диапазоне Фото: NASA

По словам ученых, эти частицы летят в космос со скоростью, которая составляет примерно 1/3 скорости света.

"Это удивительно, как пульсар диаметром в 16 км может создавать такую большую структуру, которая простирается на 64 триллиона км, чтобы мы могли ее видеть на растоянии в 1600 световых лет", — говорит Мартейн де Врис из Стэндфордского университета.

[ + – ] Более близкое изображение пульсара и потока частиц, которые он извергает Фото: NASA

Как появилась огромная струя вещества и антивещества, исходящая от пульсара?

У пульсаров очень мощное магнитное поле. Оно удерживает заряженные частицы материи и антиматерии вокруг умершей звезды. Когда пульсар путешествует в космосе, его магнитное поле взаимодействует с звездными ветрами и газами, которые накапливаются во время движения впереди пульсара. Это похоже на волну волну воды, которую толкает нос лодки, говорят ученые.

"Но несколько десятилетий назад что-то пошло не так, случился разрыв и это вызвало извержение частиц в космос. Магнитное поле пульсарного ветра соединилось с межзвездным магнитным полем, и электроны и позитроны вырвались наружу", — говорит Роджер Романи из Стэндфордского университета.

Большая часть вещества во Вселенной — это обычная материя и антиматерия. Это вещество с противоположным электрическим зарядом. Именно в пульсарах сочетание быстрого вращения и сильных магнитных полей создает излучение из электронов и позитронов — материю и антиматерию.

Напоминаем, что в прошлом году астрономы обнаружили новый пульсар на расстоянии более 22 тысяч световых лет от нас.