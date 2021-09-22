"Черная вдова". Астрономы обнаружили новый пульсар на расстоянии более 22 тысяч световых лет от нас

Обнаруженный миллисекундный пульсар находится в шаровом звездном скоплении NGC 6712.

Недавно обнаруженный объект — это так называемая "черная вдова" и первый на сегодня идентифицированный радиопульсар в этом шаровом звездном скоплении, сообщает phys.org

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Астрономы сделали открытие с помощью самого большого в мире радиотелескопа FAST, который находится на юге Китая и имеет диаметр 500 метров.

Наиболее быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд называются миллисекундными пульсарами. Считается, что они образуются в двойных системах, когда изначально более массивный объект превращается в нейтронную звезду, которая затем раскручивается и притягивает к себе вещество от второй звезды.

Класс двойных пульсаров с почти уничтоженными звездами-компаньонами получил название "пульсаров-пауков". Эти объекты далее классифицируются как "черные вдовы", если звезда-компаньон имеет чрезвычайно низкую массу (менее 0,1 массы Солнца), а если вторая звезда тяжелее, то их называют "австралийские вдовы".

Ученые из Шанхайской астрономической обсерватории, Китай открыли еще один пульсар "черную вдову", под названием PSR J1853−0842A. Объект обнаружили в шаровом звездном скоплении NGC 6712, расположенном примерно в 22 500 световых годах от Земли. Это первый радиопульсар, обнаруженный в этом скоплении.

Согласно исследованию, PSR J1853−0842A имеет период вращения около 2,15 миллисекунды. Его звезда-компаньон имеет очень малую массу, по оценкам от от 0,018 до 0,036 масс Солнца.