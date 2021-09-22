"Чорна вдова". Астрономи виявили новий пульсар на відстані більше 22 тисяч світлових років від нас

Виявлений мілісекундний пульсар розташований у кульовому зоряному скупченні NGC 6712.

Нещодавно виявлений об'єкт — це так звана "чорна вдова" і перший на сьогодні ідентифікований радіопульсар у цьому кульовому зоряному скупченні, повідомляє phys.org

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Астрономи зробили відкриття за допомогою найбільшого на світі радіотелескопа FAST, який розташований на півдні Китаю і має діаметр 500 метрів.

Пульсари, які найшвидше обертаються з періодом обертання менше 30 мілісекунд, називаються мілісекундними пульсарами. Вважається, що вони утворюються в подвійних системах, коли спочатку масивніший об'єкт перетворюється на нейтронну зірку, яка потім розкручується і притягує до себе речовину від другої зірки.

Клас подвійних пульсарів із майже знищеними зірками-компаньйонами отримав назву "пульсарів-павуків". Ці об'єкти далі класифікуються як "чорні вдови", якщо зірка-компаньйон має надзвичайно низьку масу (менше 0,1 маси Сонця), а якщо друга зірка важча, то їх називають "австралійські вдови".

Вчені з Шанхайської астрономічної обсерваторії у Китаї відкрили ще один пульсар-"чорну вдову" під назвою PSR J1853-0842A. Об'єкт виявили в кульовому зоряному скупченні NGC 6712, розташованому приблизно в 22 500 світлових роках від Землі. Це перший радіопульсар, виявлений у цьому скупченні.

Згідно з дослідженням, PSR J1853-0842A має період обертання близько 2,15 мілісекунди. Його зірка-компаньйон має дуже малу масу, за оцінками від від 0,018 до 0,036 мас Сонця.