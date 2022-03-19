Очень необычный объект. Ученые выяснили, откуда приходит таинственный сигнал из нашей галактики

Объект, который выпускает радиосигнал — это очень редкое небесное тело и первый представитель своего "вида".

Согласно новому исследованию астрофизика Джонатана Каца из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сигнал под названием GLEAM-X J162759.5−523504.3 может выпускать белый карлик-радиопульсар, сообщает ScienceAlert.

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"Раньше уже были предположения, что белые карлики могут проявлять такую же активность, как и пульсары. Но сигнал, который недавно был обнаружен и называется GLEAM-X J162759.5−523504.3 может принадлежать первому открытому белому карлику-пульсару", — говорит Джонатан Кац.

Этот белый карлик имеет период вращения в 18,18 минут (1091 с). У него нет компаньона, с которым можно было бы взаимодействовать. Таким образом, он соответствует критериям классического пульсара, хотя его период вращения в сотни раз больше, чем у любого из них, говорит ученый.

Этот белый карлик находится на расстоянии в 4 тысячи световых лет от нас и выпускает импульсы длительностью от 30 до 60 секунд каждые 18,18 минут. По словам Ученых данный объект не подходит по характеристикам ни к одному известному небесному телу.

Если в результате дополнительных исследований выводы подтвердятся, то это будет первый обнаруженный белый карлик, который имеет физику и механизм излучения традиционных радиопульсаров. Это означает, что GLEAM-X J162759.5−523504.3 может быть перспективной целью для оптических наблюдений, хотя белые карлики очень тусклые, и мы, возможно, не сможем уловить какой-либо видимый свет, говорит Кац.

[ + – ] Изображение Крабовидной туманности в условных цветах (синий — рентгеновский, красный — оптический диапазон). В центре туманности находится пульсар Фото: wikipedia

Когда звезда умирает, она сбрасывает свое внешнее вещество и сжимается под действием собственной гравитации. В результате он может превратится в разные объекты.

Если масса звезды была примерно в 30 раз больше массы Солнца, то она превратится в черную дыру.

Если масса звезды была в диапазоне от 8 до 30 раз больше массы Солнца, то она превратиться в нейтронную звезду диаметром приблизительно 20 км и массой, которая превышает массу нашей звезды примерно в 1,4 раза.

Если масса звезды превышала массу Солнца менее, чем в 8 раз, то она превратится в белый карлик. Он будет размером, который будет чем-то средним между Землей и Луной, а его масса будет превышать массу Солнца примерно в 1,5 раза.

Пульсары — это разновидность нейтронных звезд. Это нейтронные звезды, которые вращаются с безумной скоростью и выпускают радиосигналы во время каждого своего оборота.

Напоминаем, что телескоп NASA увидел, как пульсар небольшого размера извергает антиматерию в космос. Этот огромный пучок частиц материи и антиматерии улетел на 64 триллиона км через Млечный Путь.