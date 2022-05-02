Ученые нашли объяснение странному сигналу, который идет из центра Млечного Пути

Сигнал, который считался признаком наличия темной материи, скорее всего, исходит от объекта, который более известен астрономам.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ученые из Австралийского национального университета предложили новое объяснение источнику таинственного гамма-излучения, которое приходит из центра нашей галактики. Открытый еще в 2009 году, этот поток гамма-лучей не дает покоя ученым. Долгое время они считали, что этот сигнал может быть признаком темной материи, сообщает SciTechDaily.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Гамма-излучение – это такая форма электромагнитного излучения, которая имеет самую короткую длину волны и самую высокую энергию. Еще 13 лет назад астрономы обнаружили необъяснимый огромный поток гамма излучения, который приходит из центра Млечного Пути. Этот сигнал ученые назвали Избытком гамма-излучения галактического центра.

[ + – ] Ученые из Австралийского национального университета предложили новое объяснение источнику таинственного гамма-излучения, которое приходит из центра нашей галактики Фото: SciTechDaily

Источник необычного гамма-излучения

Над загадкой, что из себя представляет эта огромная концентрация гамма-излучения, ученые продолжают "ломать голову" все эти годы.

"Наше исследование не отвергает наличие данного сигнала из центра галактики, но мы считаем, что нашли его причину. По крайней мере, это может быть потенциальным источником этого гамма-излучения", — говорит Роланд Крокер из Австралийского национального университета.

Ученые считают, что данное необычное гамма-излучение исходит от определенного типа быстро вращающихся нейтронных звезд, которые представляют собой очень плотные остатки некоторых звезд, которые в свою очередь намного массивнее Солнца.

"Мы считаем, что источником этого сигнала являются миллисекундные пульсары, которые представляют собой нейтронные звезды со скоростью вращения примерно 100 раз в секунду", — говорит Крокер.

[ + – ] Изображение Крабовидной туманности. В центре туманности находится пульсар Фото: NASA

Пульсары могут это делать

По словам ученого, исследователи раньше уже фиксировали тот факт, что некоторые миллисекундные пульсары, которые находятся недалеко от Солнечной системы, выпускают гамма-излучение.

"Наше исследование показывает, что если собрать вместе излучение примерно 100 тысяч пульсаров, то оно даст сигнал, которые полностью совпадает с Избытком гамма-излучения галактического центра", — говорит Крокер.

Учитывая тот факт, что долгое время ученые считали этот сигнал признаком темной материи, новая работа говорит о том, что ее нужно искать в другом месте.

"Природа темной материи остается загадкой для ученых. Конечно любой подобный сигнал, который можно связать с темной материей вызывает интерес научного сообщества. Но мы считаем, что этот поток гамма-излучения все-таки выпускают пульсары", — говорит Крокер.

Ученые также считают, что подобный сигнал, который исходит из центра спиральной галактики Андромеды, также может быть связан с миллисекундными пульсарами.

[ + – ] Изображение галактики Андромеды Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что астрономам удалось обнаружить таинственный радиосигнал, который также приходит из региона, который находится недалеко от центра нашей галактики. Но пока у ученых есть только предположения, что может быть источником этого сигнала.

Об еще одном необычном радиосигнале, который приходит из Млечного Пути также писал Фокус. В этом случае, ученые пришли к выводу, что его источником является объект, который представляет собой редкое небесное тело.

Что касается пульсаров, недавнее исследование показало, что звездную систему, в которую входит пульсар можно использовать, как детектор гравитационных волн.