Искажает ткань Вселенной. Звездная система "Черная вдова" раскроет секреты пространства-времени

Новое исследование показало, что эту звездную систему можно использовать, как детектор гравитационных волн.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Нидерландские ученые вновь обратили свое внимание на открытую еще 19 лет назад звездную систему J0610−2100, которая находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от нас. Она состоит из пульсара – очень маленькой и плотной нейтронной звезды с быстрым периодом вращения и меньшей звезды-компаньона. Ученые считают, что с помощью этой звездной системы можно обнаружить гравитационные волны, которые колеблются в пространстве-времени, и двигаясь со скоростью света искажают ткань Вселенной, сообщает Space.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Такие редкие звездные системы, как J0610−2100, называют "черная вдова". Дело в том, что пульсар, как и самка известно на Земле паука, поглощают вещество звезды-компаньона. Но пульсар в отличие от своего земного паукообразного "тезки" убивает свою жертву намного медленнее. Этот процесс длится сотни и даже тысячи лет.

Пульсар "черная вдова"

Если звезда-компаньон пульсара имеет массу, которая меньше одной десятой массы Солнца, то такая звездная система называется пульсаром "черная вдова".

Пульсары, это по факту мертвые звезды, которые выпускают периодично электромагнитные импульсы, которые можно зафиксировать на Земле. Если такая звезда выпускает импульсы каждые 10 миллисекунд или реже, то их называют миллисекундными пульсарами. В этой звездной системе находится именно такой пульсар – его период передачи сигналов составляет 3,8 миллисекунды.

Система J0610−2100 – это третья по счету обнаруженная "черная вдова". Астрономы зафиксировали ее существование еще в 2003 году. Оказалось, что звезда-компаньон пульсара имеет массу всего 0,02 массы Солнца.

Новый взгляд на "черную вдову"

"Когда-нибудь пульсар поглотит своего компаньона полностью, но до этого мы надеемся он поможет нам обнаружить колебания в пространстве-времени – гравитационные волны. Для того, чтобы их обнаружить нам нужно много стабильных пульсаров "черных вдов" и эта звездная система очень стабильна", — говорит Эмма ван дер Уотерен из Нидерландского института радиоастрономии.

В рамках нового исследования Эмма ван дер Уотерен и ее коллеги изучили данные наблюдений за звездной системой J0610−2100 за последние 16 лет и нашли некоторые уникальные особенности. Точнее эта система не такая, как предполагали ученые.

В этой системе никогда не было так называемых радиозатмений – это происходит, когда звезда-компаньон пульсара типа "черная вдова" перекрывает сам пульсар и соответственно закрывает выход электромагнитного излучения.

По словам ученых, также в этой системе пульсар никогда даже на крошечные периоды времени не изменял периодичность выпуска своих импульсов. Хотя астрономы считают, что это должно происходить у пульсаров.

[ + – ] Если звезда-компаньон пульсара имеет массу, которая меньше одной десятой массы Солнца, то такая звездная система называется пульсаром "черная вдова" Фото: space.com

Космический детектор гравитационных волн

"Несмотря на явные отличия по сравнению с другими пульсарами, которые еще придется объяснить, эта звездная система "черная вдова" невероятно стабильна и предсказуема. Это идеальный кандидат для того, чтобы стать космическим детектором гравитационных волн", — говорит ван дер Уотерен.

Эти волны возникают, когда происходит столкновение огромных объектов, например, черных дыр. Гравитационные волны колеблются в пространстве-времени со скоростью света и на своем пути искажают ткань Вселенной.

По словам ученых, если использовать несколько десятков миллисекундных пульсаров и синхронизировать их данные, то можно обнаружить гравитационные волны. Просто эти волны будут изменять характер их излучения и таким образом ученые смогут их увидеть.

"Главное найти еще несколько подобных звездных систем с настолько стабильными пульсарами "черными вдовами". И я думаю, что скоро мы это сделаем", — говорит ван дер Уотерен.

Фокус уже писал, что астрономам удалось увидеть, как небольшой пульсар извергает в пространство поток антиматерии длиной в триллионы километров.