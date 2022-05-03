С помощью "солнцезащитных очков": астрономам удалось найти самый яркий пульсар (фото)

До сих пор это яркое пятно считалось далекой галактикой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Астрономы использовали новый метод наблюдения и обнаружили самый яркий пульсар, который находится вне Млечного Пути. Этот объект может быть самым ярким из когда-либо обнаруженных, сообщает Phys.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пульсар – это остаток массивной звезды, который представляет собой нейтронную звезду, которая вращается очень быстро. Она излучает периодические всплески поляризованного радиоизлучения. С помощью традиционных методов поиска пульсаров, ученые ищут признаки этих всплесков излучения в пространстве. Но их можно пропустить из-за того, что это излучение происходит либо слишком быстро, либо слишком медленно. Но если искать поляризованный свет, то можно обнаружить пульсары за пределами стандартного временного диапазона.

[ + – ] Астрономы использовали новый метод наблюдения и обнаружили самый яркий пульсар, который находится вне Млечного Пути Фото: phys.org

Поэтому австралийские ученые под руководством ученой Юаньмин Ван из Сиднейского университета использовали новый метод поиска пульсаров. С помощью радиотелескопа ASKAP, который находится в Австралии, и его астрономической версии "солнцезащитных" очков для улавливания поляризованного света, ученые обнаружили новый пульсар. Этот пульсар еще никогда не видели астрономы, так как до сих пор это яркое пятно считалось далекой галактикой. Согласно полученным данным, обнаруженный пульсар в 10 раз ярче любого из известных пульсаров, которые находятся за пределами Млечного Пути.

[ + – ] С помощью радиотелескопа ASKAP, который находится в Австралии, и его астрономической версии "солнцезащитных" для улавливания поляризованного света, ученые обнаружили новый пульсар Фото: phys.org

"Это был настоящий сюрприз. Я не ожидала, что найду новый пульсар, а таем более не ожидала обнаружить самый яркий пульсар. Но благодаря радиотелескопу ASKAP и его приборам такие открытия становятся реальностью", — говорит Ван.

[ + – ] Радиотелескоп ASKAP Фото: wikipedia

По словам Тары Мерфи из Сиднейского университета, теперь ученые надеются найти еще больше пульсаров с помощью нового метода поиска этих объектов.

"Этот пульсар имеет необычные характеристики, поэтому его раньше и не находили. И это несмотря на то, что он очень яркий", — говорит Мерфи.

Напоминаем, что ученым удалось найти объяснение странному сигналу, который идет из центра нашей галактики. Это открытие, которое также сделалаи австралийские ученые, показывает, что источником необычного сигнала являются нейтронные звезды.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сделал изображение "очень правильной" галактики. Ученые считают, что такие спиральные галактики составляют 10% из всех подобных галактик.