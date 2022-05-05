В 3 тысячах световых лет от Земли затаилась "черная вдова": что это такое

По словам ученых, новая двойная звездная система является самой плотной из подобных систем-каннибалов.

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Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили на расстоянии в 3 тысячи световых лет от Земли новую двойную звездную систему, которая называется "черная вдова". Это очень редкий тип звездных систем. В нее входит пульсар с огромной скоростью вращения и звезда-компаньон, которую этот пульсар "поглощает". Две звезды находятся очень близко, а потому эта новооткрытая звездная система считается самой плотной из известных, сообщает Space.

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На сегодня астрономам удалось обнаружить в нашей галактике только примерно 20 двойных звездных систем "черная вдова". Эти системы получили свое название из-за того, что пульсар, который является нейтронной звездой и остался после взрыва гигантской звезды, поглощает вещество, как паук "черная вдова", у своего соседа — звезды-компаньона. Во время такой "трапезы", пульсар выпускает поток рентгеновский и гамма-лучей.

Новая звездная система-каннибал

Новую звездную систему ученые назвали ZTF J1406+1222. Это самая плотная из подобных звездных систем-каннибалов, ведь обе звезды вращаются вокруг друг друга с периодом всего 62 минуты. Но самое интересное, что в этой системе ученые обнаружили еще одну звезду, которая имеет очень большую орбиту и период ее вращения составляет 10 тысяч лет. Пульсар, который входит в обнаруженную звездную систему является миллисекундным пульсаром. Это значит, что эта звезда вращается с огромной скоростью – до 100 раз в секунду.

Новый метод поиска пульсаров

"Я и моя команда вместо того, чтобы искать непосредственно сам пульсар, решили найти звезду-компаньона, которая и укажет нам на присутствие пульсара, который и "питается" этой звездой. Дело в том, что во время вращения пульсар выпускает мощные потоки излучения. Они нагревают обращенную к пульсару сторону звезды-компаньона, а значит она становится ярче, чем другая сторона. А раз звезды в этой системе вращаются друг вокруг друга, значит можно заметить разницу в яркости", — говорит Кевин Бердж из Массачусетского технологического института.

[ + – ] Пульсар, окруженный диском из вещества, которое он вытягивает из зведы-компаньона. Иллюстрация Фото: space.com

Таким образом ученым удалось обнаружить новую звезду, которая меняет свою яркость 13 раз за час, и которая не была связана ни с одной известной звездой. Она была связана с новым пульсаром. Но позже астрономы обнаружили присутствие в этой звездной системе и еще одной, третьей звезды, которая имеет очень большую орбиту. Свое открытие ученые сделали благодаря архивным данным космического телескопа Gaia.

Возможно это не "черная вдова", а что-то совсем новое

"Наши данные указывают на то, что эта звездная система является "черной вдовой". Но у нас есть еще сомнение так ли это на самом деле. В этой системе есть некоторые странности, поэтому нужно провести дополнительные исследования. Но возможно – это вообще новый тип двойных звездных систем", — говорит Бердж.

Ученые считают, что большинство двойных систем типа "черная вдова" формируются внутри шаровых скоплений. Если такие скопления подходят очень близко к центру нашей галактики, то гравитационная сила черной дыры может разорвать на части эти скопления и их звезды разлетаются по всему Млечному Пути.

"Нам кажется, что новая двойная звездная система существует в Млечном Пути очень давно и она старше, чем наше Солнце", — говорит Бердж.

Фокус уже писал о том, что в прошлом году астрономы обнаружили новый пульсар "черную вдову", который находится на расстоянии более 22 тысячи световых лет от нас.

Напоминаем, что согласно недавнему исследованию астрономам удалось обнаружить самый яркий пульсар, который находится за пределами нашей галактики.

Также Фокус писал, что другая двойная звездная система "черная вдова" может помочь раскрыть секреты пространства-времени. Эта система может послужить науке, ведь ее ученые хотят использовать, как детектор гравитационных волн.