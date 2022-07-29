НАСА розглядає в телескоп "Вебба" потенційно населену групу планет, схожих на Землю

Найближчими роками астрономи зберуть достатньо інформації про групу екзопланет і з'ясують, чи ми одні в Усесвіті. Головне питання в тому, чи є в цих планет атмосфера.

Співробітники НАСА за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба почали вивчення найімовірніших місць у Всесвіті, де можливе життя, — це група екзопланет у зоряній системі, відома як TRAPPIST-1. Про це повідомляє Newsweek.

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Очікується, що найближчими роками астрономи зможуть отримати достатньо даних про групу планет за межами нашої Сонячної системи, які, можливо, допоможуть з'ясувати, чи існують інші населені планети.

Нещодавно співробітники НАСА показали серію вражаючих зображень, у тому числі найглибше інфрачервоне зображення Всесвіту, яке коли-небудь було зроблене.

Але за цим можна не помітити величезний масив необроблених даних, які телескоп продовжує збирати.

Як тільки з його допомогою стало можливо проводити наукові спостереження, астрономи почали вивчення одиночної зірки TRAPPIST-1, що володіє системою планет. Цей червоний карлик, розташований на відстані близько 39 світлових років від Сонця, приваблював астрономів із того часу, як його відкрили у 2017 році.

У системі TRAPPIST-1 виявлено щонайменше сім кам'янистих екзопланет, близьких за розміром до Землі. Початкові дослідження показали, що температура деяких планет може бути досить низькою, щоб гіпотетично припускати наявність води.

"Є й інші планети, близькі до земного або помірного клімату, але зазвичай вони розташовані на занадто далекій відстані або навколо великих зірок, щоб ми могли їх вивчити", — пояснив Жюльєн де Віт із MIT.

"Так що ми маємо єдине вікно, в яке, можливо, можна буде розглянути атмосферу інших населених планет, подібних до Землі", — пояснив де Віт, чим цінні ці планети.

"Питання, на яке ми намагаємося зараз відповісти, полягає в тому, чи є в них атмосфера? Якщо так, усе стає цікавіше", — пояснив Мікаель Гійон, дослідник екзопланет із університету Льєжа, який керував групою астрономів, що виявили систему ТРАПІСТ-1.

Раніше Фокус повідомляв, що астрономи побачили майбутнє Сонячної системи: зірки пожирають свої планети. Відкриті нещодавно екзопланети поступово поглинають своїх зірок-господарів, які помирають.

Нагадаємо, що астрономи показали, як телескоп Вебба "загубився" серед зірок на відстані 1,6 млн км від Землі.