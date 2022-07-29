Телескоп "Уэбба" показал солнечную систему со множеством похожих на Землю планет

В ближайшие годы астрономы смогут собрать достаточно данных о группе экзопланет и выяснить, одни ли мы во Вселенной. Главный вопрос в том, есть ли у этих планет атмосфера.

Сотрудники НАСА с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" начали изучение наиболее вероятных мест во Вселенной, где может быть жизнь — это группа экзопланет в звездной системе, известная как TRAPPIST-1. Об этом сообщает Newsweek.

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Ожидается, что в ближайшие годы астрономы смогут получить достаточно данных о группе планет за пределами нашей Солнечной системы, которые, возможно, помогут выяснить, существуют ли другие обитаемые планеты.

Недавно сотрудники НАСА показали серию впечатляющих изображений, в том числе самое глубокое инфракрасное изображение Вселенной, которое было когда-либо сделано.

Но за всем этим можно не заметить огромный массив необработанных данных, которые телескоп продолжает собирать.

Как только с его помощью стало возможно проводить научные наблюдения, астрономы приступили к изучению одиночной звезды TRAPPIST-1, обладающей системой планет. Этот красный карлик, расположенный на расстоянии около 39 световых лет от Солнца, привлекал астрономов с тех пор, как только его открыли в 2017 году.

В системе TRAPPIST-1 обнаружено как минимум семь каменистых экзопланет, близких по размеру к Земле. Первоначальные исследования показали, что температура некоторых планет может быть достаточно низкой, чтобы гипотетически может предполагать наличие воды.

"Есть и другие планеты, близкие к земному или умеренному климату, но обычно они находятся на слишком далеком расстоянии или вокруг слишком больших звезд, чтобы мы могли их изучить", — объяснил Жюльен де Вит из MIT.

"Так что у нас есть единственное окно, в которое, возможно, можно будет рассмотреть атмосферу других обитаемых планет, подобных Земле", — пояснил де Вит, чем ценны эти планеты.

"Вопрос, на который мы пытаемся сейчас ответить, состоит в том, есть ли у них атмосфера? Если да, все становится интереснее", — объяснил Микаэль Гийон, исследователь экзопланет из университета Льежа, руководивший группой астрономов, которые обнаружили систему ТРАППИСТ-1.

Ранее Фокус сообщал, что астрономы увидели будущее Солнечной системы: звезды пожирают свои планеты. Открытые не столь давно экзопланеты постепенно поглощают своих умирающих звезд-хозяев.

Напомним, что астрономы показали, как телескоп Уэбба "затерялся" среди звезд на расстоянии 1,6 млн км от Земли.