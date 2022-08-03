В глубоком космосе обнаружены таинственные объекты: их не может объяснить современная физика

Наблюдение за далеким скоплением галактик привело ученых в замешательство, поскольку они считают, что могли открыть новую форму физики.

Ученые Тесса Вернстрем из Университета Западной Австралии и Кристофер Рейсли из Болонского университета, Италия, открыли три крупных объекта, которые излучают низкочастотные радиоволны, в скоплении галактик на расстоянии примерно 800 млн световых лет от нас. И кажется они противоречат законам физики, сообщает Futurism.

Скопления галактик – это огромные космические структуры, которые могут состоять из сотен или даже тысяч галактик. Но сами галактики занимают лишь небольшую часть подобных структур, остальная масса скопления представлена таинственной темной материей — очень горячим газом, температура которого может составлять 10 млн градусов Цельсия.

[ + – ] Скопление галактик Abell 3266, которое находится на расстоянии в 800 млн световых лет от нас Фото: The Conversation

С помощью радиотелескопов и рентгеновских телескопов ученые исследовали скопление галактик Abell 3266, которое находится на расстоянии примерно 800 млн световых лет от нас. В этом скоплении они обнаружили три очень редких крупных объекта, которые излучают радиоволны – ископаемое радиоизлучение, радиореликвию и радиогало.

[ + – ] Радиореликвия в скоплении галактик Abell 3266 Фото: The Conversation

Радиореликвия — это радиоисточник, который имеют дугообразную форму и располагается на окраинах скопления галактик.

Радиогало — это радиоисточник, который находятся ближе к центру скопления галактик. Как и радиореликвия эти объекты возникают в результате столкновений скоплений галактик.

Ископаемое радиоизлучение возникает после гибели сверхмассивной черной дыры в центре радиогалактики.

[ + – ] Ископаемое радиоизлучение в скоплении галактик Abell 3266 Фото: The Conversation

Ученые уже несколько лет предполагали, что в скоплении галактик Abell 3266 можно обнаружить все три очень редких объекта, которые излучают радиоволны. Но эти три радиоисточника были слишком слабыми, чтобы их можно было обнаружить, но ученым это удалось. Также исследователи нашли в скоплении галактик остатки сверхмассивной черной дыры.

[ + – ] Радиогало в в скоплении галактик Abell 3266 Фото: The Conversation

Радиореликвия, которую обнаружили ученые в скоплении галактик Abell 3266, их особенно заинтересовала, так как она не похожа ни на один радиообъект, который ученые когда-либо видели раньше, из-за ее очень необычной формы.

"Полученные нами данные не совсем соответствует нашему пониманию того, как создаются подобные объекты, которые мы обнаружили в этом скоплении галактик. Наши лучшие физические модели просто не могут соответствовать этим данным. Это значит, что при создании этих объектов могла быть задействована совсем другая физика. Мы получили много новой информации, но также у нас появилось еще больше вопросов без ответов. Но мы будем работать над этим", — говорит Вернстрем.

Как уже писал Фокус, ученые впервые обнаружили темную материю, которой 12 млрд лет. Новое исследование может изменить наше представление о космосе.

Также напоминаем, что космический телескоп Уэбба, который почти месяц работает в космосе смог обнаружить свою первую сверхновую.