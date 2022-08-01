Никто не ожидал. Джеймс Уэбб обнаружил свою первую сверхновую (фото)

Примечательно, что Уэбб не был создан для наблюдения за подобными событиями. Вместо этого телескоп предназначен для изучения далеких планет и обнаружения признаков жизни.

На недавних изображениях с космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы заметили нечто необычное, происходящее в далекой галактике SDSS J141930.11+525159.3, пишет BGR.

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По оценкам экспертов это нечто, скорее всего, представляет собой сверхновую. Причем, как отмечают ученые, этот яркий объект является первой сверхновой, обнаруженной телескопом Уэбба. Объект намного ярче, чем остальная часть галактики. И когда Уэбб наблюдал галактику с разницей в 5 дней, объект слегка потускнел. Все это соответствует поведению сверхновой.

Новая серия изображений, сделанная Джеймсом Уэббом, не так поразительна, как предыдущие снимки. Тем не менее они все еще весьма завораживающие. Изображение разбито на четыре поля, включая два снимки Уэбба и один Хаббла. Четвертое демонстрирует разницу между двумя телескопами. Присмотревшись, можно почти увидеть возможную сверхновую.

[ + – ] Изображение разбито на четыре поля, включая два снимки Уэбба и один Хаббла

Что примечательно, Джеймс Уэбб не был создан для наблюдения за подобными событиями. Вместо этого он предназначен для изучения далеких планет и обнаружения признаков жизни. Так что тот факт, что он, возможно, зафиксировал сверхновую, впечатляет.

Космический телескоп продолжает превосходить ожидания, несмотря на небольшие повреждения. Галактика, в которой Уэбб заметил сверхновую, находится на расстоянии от 3 до 4 миллиардов световых лет. В результате разница, которую мы видим, это медленно угасающий свет взрыва, произошедший 3-4 миллиарда лет назад.

На самом деле смерть звезды занимает доли секунды, но образующийся огненный шар растет и становится ярче несколько дней, а затем постепенно исчезает в течение следующих нескольких месяцев. Это всего лишь мгновение по астрономическим меркам, так что Уэббу удалось обнаружить эту сверхновую вскоре после того, как ее яркость достигла своего пика.

Напомним, что ранее Уэбб зафиксировал самую старую галактику во Вселенной. Эта галактика очень маленькая, но имеет массу эквивалентную 1 млрд масс Солнца, а ее возраст составляет 13,5 млрд лет.