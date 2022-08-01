Ніхто не очікував. Джеймс Вебб знайшов свою першу наднову (фото)

Цікаво, що Вебб не був створений для спостереження за подіями. Натомість телескоп призначений для вивчення далеких планет і виявлення ознак життя.

На нещодавніх зображеннях із космічного телескопа Джеймса Вебба астрономи помітили щось незвичайне, що відбувається в далекій галактиці SDSS J141930.11+525159.3, пише BGR.

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За оцінками експертів це щось, швидше за все, є надновою. Причому, як зазначають вчені, цей яскравий об'єкт є першою надновою, виявленою телескопом Вебба. Об'єкт набагато яскравіший, ніж решта галактики. І коли Вебб спостерігав галактику з різницею в 5 днів, об'єкт трохи потьмянів. Усе це відповідає поведінці наднової.

Нова серія зображень, зроблена Джеймсом Веббом, не така разюча, як попередні знімки. Проте вони досі дуже чарівні. Зображення розбите на чотири поля, враховуючи два знімки Вебба й один Габбла. Четверте демонструє різницю між двома телескопами. Придивившись, можна майже побачити можливу наднову.

[ + – ] Зображення розбите на чотири поля, враховуючи два знімки Вебба й один Габбла

Що цікаво, Джеймс Вебб не був створений для спостереження за подібними подіями. Натомість він призначений для вивчення далеких планет і виявлення ознак життя. Тож той факт, що він, можливо, зафіксував наднову, вражає.

Космічний телескоп продовжує перевершувати очікування, незважаючи на невеликі пошкодження. Галактика, в якій Вебб помітив наднову, знаходиться на відстані від 3 до 4 мільярдів світлових років. Зрештою різниця, яку ми бачимо, це світло вибуху, що повільно згасає, що стався 3-4 мільярди років тому.

Насправді смерть зірки займає частки секунди, але вогненна куля, що утворюється, росте і стає яскравішою кілька днів, а потім поступово зникає протягом наступних декількох місяців. Це лише мить за астрономічними мірками, так що Веббу вдалося виявити цю наднову невдовзі після того, як її яскравість досягла свого піку.

Нагадаємо, що раніше Вебб зафіксував найстарішу галактику у Всесвіті. Ця галактика дуже маленька, але має масу еквівалентну 1 млрд мас Сонця, а її вік становить 13,5 млрд років.