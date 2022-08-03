У глибокому космосі виявили таємничі об'єкти: їх не може пояснити сучасна фізика

Спостереження за далеким скупченням галактик збентежило вчених, оскільки вони вважають, що могли відкрити нову форму фізики.

Учені Тесса Вернстрем із Університету Західної Австралії та Крістофер Рейслі з Болонського університету, що в Італії, відкрили три великі об'єкти, які випромінюють низькочастотні радіохвилі, у скупченні галактик на відстані приблизно 800 млн світлових років від нас. І здається, вони суперечать законам фізики, повідомляє Futurism.

Скупчення галактик — це величезні космічні структури, які можуть складатися із сотень чи навіть тисяч галактик. Але самі галактики займають лише невелику частину подібних структур, решта скупчення представлена таємничою темною матерією — дуже гарячим газом, температура якого може становити 10 млн градусів за Цельсієм.

[ + – ] Скупчення галактик Abell 3266, яке розташоване на відстані 800 млн світлових років від нас Фото: The Conversation

За допомогою радіотелескопів і рентгенівських телескопів учені досліджували скупчення галактик Abell 3266, яке розташоване на відстані приблизно 800 млн світлових років від нас. У цьому скупченні вони виявили три дуже рідкісні великі об'єкти, які випромінюють радіохвилі, — викопне радіовипромінювання, радіореліквію та радіогало.

[ + – ] Радіореліквія в скупченні галактик Abell 3266 Фото: The Conversation

Радіореліквія — це радіоджерело, яке має дугоподібну форму та розташовується на околицях скупчення галактик.

Радіогало — це радіоджерело, яке розташоване ближче до центру скупчення галактик. Як і радіореліквія, ці об'єкти виникають у результаті зіткнень скупчень галактик.

Викопне радіовипромінювання виникає після загибелі надмасивної чорної діри в центрі радіогалактики.

[ + – ] Викопне радіовипромінювання в скупченні галактик Abell 3266 Фото: The Conversation

Учені вже кілька років припускали, що в скупченні галактик Abell 3266 можна виявити всі три дуже рідкісні об'єкти, які випромінюють радіохвилі. Але ці три радіоджерела були надто слабкими, щоб їх можна було виявити, але вченим це вдалося. Також дослідники знайшли в скупченні галактик залишки надмасивної чорної діри.

[ + – ] Радіогало в скупченні галактик Abell 3266 Фото: The Conversation

Радіореліквія, яку виявили вчені в скупченні галактик Abell 3266, їх особливо зацікавила, оскільки вона не схожа на жодний радіооб'єкт, який учені коли-небудь бачили раніше, через її дуже незвичайну форму.

"Отримані нами дані не зовсім відповідає нашому розумінню того, як створюються подібні об'єкти, які ми виявили в цьому скупченні галактик. Наші найкращі фізичні моделі просто не можуть відповідати цим даним. Це означає, що при створенні цих об'єктів могла бути задіяна зовсім інша фізика. Ми отримали багато нової інформації, але також у нас з'явилося ще більше питань без відповідей. Але ми працюватимемо над цим", — каже Вернстрем.

Як уже писав Фокус, учені вперше виявили темну матерію, якій 12 млрд років. Нове дослідження може змінити наше уявлення про космос.

Також нагадуємо, що космічний телескоп Вебба, який майже місяць працює в космосі, зміг виявити свою першу наднову.