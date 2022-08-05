Темна матерія не така, як її уявляють: що говорить нова теорія і до чого тут планети

Вчені пропонують новий спосіб виявити найзагадковішу речовину у Всесвіті.

Темну матерію, таємничу речовину, яка, як вважається, переважає у Всесвіті, досі не змогли виявити у процесі експериментів на Землі. Також вчені мають лише непрямі докази її існування у космосі. Нова гіпотеза говорить про те, що більшість темної матерії сконцентрована у формі щільних куль, які за розміром схожі на Нептун. Ці об'єкти вчені назвали планетами темної матерії. І знайти їх можна завдяки вибухам, які нагадують вибух наднової, пише Space.

Те, що темна матерія все ж таки існує доводять багато спостережень за космосом. Але безпосередньо її виявити поки що не вдалося. Це з тим, що темна матерія дуже рідко взаємодіє зі звичайною матерією чи взагалі такої взаємодії немає. Нова теорія американських вчених свідчить, що темна матерія не розподілена рівномірно по Всесвіту, а більшість її сконцентрована у вигляді планет з чорної матерії.

[ + – ] Нова теорія американських вчених говорить, що темна матерія не розподілена рівномірно по Всесвіту, а більша її частина сконцентрована у вигляді планет з темної матерії Фото: Seneca-Guns

Вчені вважають, що подібні об'єкти можуть являти собою кулю, яка має масу еквівалентну масі Нептуна. І вчені пояснюють, як знайти ці планети з темної матерії, щоб підтвердити її існування.

Вчені вважають, що після народження Всесвіту ще до появи зірок і галактик темна матерія збиралася в кулясті об'єкти, формуючи планети з темної матерії. У міру розподілу по Всесвіту звичайної матерії, з якої сформувалися зірки та галактики, всі ці об'єкти виявилися гравітаційно пов'язаними з планетами з темної матерії.

Вчені вважають, що ці гіпотетичні планети в ранньому Всесвіті накопичували шар гелію, а потім пізніше поверх цього шару накопичили шар водню. Ці два елементи були найпершими у щойно народженому Всесвіті.

[ + – ] Вчені вважають, що ці гіпотетичні планети в ранньому Всесвіті накопичували шар гелію, а потім пізніше поверх цього шару накопичили шар водню. Ці два елементи були найпершими в щойно народженому Всесвіті Фото: Seneca-Guns

Нова теорія свідчить, що велика кількість гелію та водню на планетах із темної матерії може призвести до дуже сильного ядерного синтезу. У результаті цих планетах з'являються виверження і викид речовини в космос, інколи ж вся маса гелію і водню може вибухнути. Це призведе до викиду величезної кількості енергії та випромінювання, що буде схоже на вибух наднової. Сама планета не постраждає внаслідок цієї катастрофічної події, тому що темній матерії все рівно, що із собою робить звичайна матерія. Але вчені вважають, що такі вибухи можуть допомогти виявити планети з темної матерії.

[ + – ] Нова теорія свідчить, що велика кількість гелію та водню на планетах із темної матерії може призвести до дуже сильного ядерного синтезу. У результаті цих планетах з'являються виверження і викид речовини в космос, інколи ж вся маса гелію і водню може вибухнути. Це призведе до викиду величезної кількості енергії та випромінювання, що буде схоже на вибух наднової. Фото: space.com

Вчені вважають, що під час вибухів відбуватимуться викиди рентгенівського випромінювання, яке добре знайоме астрономам. Тепер залишилося тільки перевірити весь каталог подібних вибухів і потоків рентгенівського випромінювання, що їх супроводжували, щоб визначити, чи існує темна матерія і чи може вона створювати особливі планети.

Як уже писав Фокус, вчені виявили найдавнішу темну матерію у Всесвіті, якій 12 млрд років. Поки що це лише непрямі докази існування цієї загадкової речовини, але вчені вважають, що це саме темна матерія, яка з'явилася у ранньому Всесвіті. Нагадуємо, що вік нашого Всесвіту, згідно з сучасними оцінками, становить 13,8 млрд років.

Що стосується найстаріших космічних об'єктів у Всесвіті, то як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба зміг побити свій власний рекорд і виявив нову найстарішу галактику. Ця галактика, як вважають науковці, існувала вже через 250 млн. років після Великого вибуху. До цього телескоп Вебба виявив галактику віком 300 млн років.

Також Фокус писав про незвичайні, дуже рідкісні космічні об'єкти, які вченим вдалося виявити в дуже далекому скупченні галактик. Дослідники вважають, що в результаті своїх спостережень могли відкрити абсолютно нові закони фізики.