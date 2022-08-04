Космічний телескоп Вебба виявив нову найдальшу і найстарішу галактику у Всесвіті

Нова галактика, як вважають вчені, вже існувала лише через 250 млн років після народження Всесвіту.

Астрономи продовжують вивчати перші наукові дані, які надходять на Землю з космічного телескопа Вебба, який розпочав свою роботу в першій половині липня 2022 року. У новій статті, яка ще не пройшла рецензування та експертну оцінку, міжнародна група астрономів стверджує, що телескопу Вебба вдалося виявити найстарішу і найдальшу галактику у Всесвіті. Вона існувала вже через 250 млн років після Великого вибуху і цей вік на 50 млн років більше, ніж вік попереднього рекордсмена — галактики GN-z11, яку також виявив цей космічний телескоп, повідомляє New Atlas.

Вивчаючи набори наукових даних космічного телескопа Вебба міжнародна група вчених виявила 44 раніше невідомі галактики у Всесвіті. Серед них виділяється галактика, яку назвали CEERS-93316. Вона існувала вже через 250 млн років після народження Всесвіту і так телескоп Вебба побив свій попередній рекорд з виявлення найстаріших і найдальших галактик.

[ + – ] Галактика CEERS-93316 Фото: NASA

Як уже писав Фокус, космічний телескоп виявив галактику під назвою GLASS-z13 або GN-z13, яка існувала через 300 млн років після Великого вибуху. Це відкриття, як відкриття галактики CEERS-93316, космічний телескоп здійснив за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRcam).

[ + – ] Галактика під назвою GLASS-z13 або GN-z13 Фото: NASA

Поки галактика CEERS-93316 перебуває у статусі кандидата на найстарішу і найдальшу галактику у Всесвіті, адже висновки вчених ще не пройшли експертної оцінки. Вчені у своїй статті доводять, що виявлений космічний об'єкт із раннього Всесвіту все ж таки є саме галактикою, а не зіркою або активним ядром галактики.

За словами астронома Ребекки Боулер, спостереження космічного телескопа Вебба дозволяють побачити час, коли формувалися перші галактики. Вчені вважають, що вже зараз дані Вебба говорять про те, що в дуже ранньому Всесвіті знаходиться набагато більше галактик, ніж пророкували комп'ютерні моделі.

Телескоп Вебба якраз і призначений для того, щоб зазирнути в початок історії Всесвіту, і ця інформація допоможе вченим зрозуміти, як формувалися перші зірки і галактики, які, як вважається, з'явилися через 100 млн років після Великого вибуху. Прилади нового телескопа можуть зафіксувати світло найвіддаленіших об'єктів космосу, в чому важливу роль відіграє його головне дзеркало.

[ + – ] Телескоп Вебба якраз і призначений для того, щоб зазирнути в початок історії Всесвіту, і ця інформація допоможе вченим зрозуміти, як формувалися перші зірки і галактики, які, як вважається, з'явилися через 100 млн років після Великого вибуху Фото: NASA

Вчені припускають, що галактика CEERS-93316, якщо перейде зі статусу кандидата у статус науково визнаного об'єкта, може недовго утримувати пальму першості. Швидше за все, космічний телескоп Вебба зможе знайти старішу і дальшу галактику у Всесвіті і це може статися вже найближчим часом.

Як вже писав Фокус, одним з останніх досягнень телескопа Вебба є виявлення найдальшої зірки у Всесвіті. Цю зірку назвали Еаренділ, хоча вона має й наукову назву — WHL0137-LS.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба зробив новий дивовижний знімок галактики під назвою Колесо Воза.