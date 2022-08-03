Неможливо відірватися: Джеймс Вебб зняв одну з найнезвичайніших галактик (відео)

Телескоп зафіксував рідкісне видовище на відстані 500 мільйонів світлових років у сузір'ї Скульптора, використавши два інструменти для збирання інформації.

Днями знаменитий телескоп Джеймс Вебб відобразив унікальну галактику Колесо Воза, яка була створена, коли менша галактика врізалася у велику, що викликало "космічне цунамі", яке обертається зі швидкістю 217 км/с, пише Inverse.

Телескоп зафіксував галактику на відстані 500 мільйонів світлових років у сузір'ї Скульптора та використав два інструменти для збору інформації.

Що цікаво, Колесо Воза не тільки красива, але й дуже корисна для науки галактика. Як зазначають астрономи, її вивчення може допомогти відповісти на важливі питання, як галактики трансформуються з часом. За даними Гарвардського та Смітсонівського центрів астрофізики, майже 25% усіх галактик наразі зливаються з іншими, і навіть більше, гравітаційно взаємодіють.

Така сама доля чекає і на Чумацький Шлях. Через мільярди років він зіткнеться і зіллється з Андромедою, обмінюючись зірками з ближчими небесними тілами.

Галактика Колесо Воза може похвалитися кількома цікавими особливостями:

дослідники називають Колесо Воза "кільцевою галактикою". А все тому, що вона має два кільця: яскраве внутрішнє і те, яке оточує край галактики, як шина — зовнішнє. Учені описують два кільця, що виникли внаслідок галактичного зіткнення, як бриж у ставку після того, як у нього був кинутий камінь;

внутрішнє кільце являє собою ядро, заповнене скупченнями молодих зірок. У зовнішньому, яке розширилося приблизно за 440 мільйонів років, переважають наднові та зіркоутворення.

Для виявлення більш дрібних деталей, зокрема пилу, що доноситься через галактику, яка набуває форми спиць, що тягнуться назовні, в процесі дослідження був використаний прилад середнього інфрачервоного діапазону (MIRI)

Дані MIRI, виділені червоним кольором, доповнюють минулі зображення галактики, зроблені за допомогою космічного телескопа Габбла, щоб зробити ці особливості більш помітними.

Основна камера Webba, камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), надала дані про ділянки, пофарбовані в синій, оранжевий і жовтий кольори. Це місця, де формуються зірки, що виглядають більш грудкуватими порівняно з плавним розподілом чи формою старіших зоряних популяцій.

Нагадаємо, що раніше Вебб зняв найдальшу з відомих зірок у Всесвіті — Еарендел (також WHL0137-LS). Що цікаво, астрономи вже раніше спостерігали зірку, зняту спочатку Габблом, проте якість зйомки була поганою, тому розглянути зірку вченим так не вдалося. Однак із новим знімком від Вебб ситуація змінилася.