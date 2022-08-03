Невозможно оторваться: Джеймс Уэбб заснял одну из самых необычных галактик (видео)

Телескоп зафиксировал редкое зрелище на расстоянии 500 миллионов световых лет в созвездии Скульптора, использовав два инструмента для сбора информации.

На днях знаменитый телескоп Джеймс Уэбб запечатлел уникальную галактику Колесо Телеги, которая была создана, когда меньшая галактика врезалась в большую, что вызвало "космическое цунами", вращающееся со скоростью 217 км/с, пишет Inverse.

Телескоп зафиксировал галактику на расстоянии 500 миллионов световых лет в созвездии Скульптора и использовал два инструмента для сбора информации.

Что примечательно, Колесо телеги не только красивая, но и весьма полезна для науки галактика. Как отмечают астрономы, ее изучение может помочь ответить на важные вопросы о том, как галактики трансформируются с течением времени. По данным Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики, около 25 % всех галактик в настоящее время сливаются с другими, и даже больше, гравитационно взаимодействуют .

Такая же судьба ждет и Млечный Путь. Через миллиарды лет он столкнется и сольется с Андромедой, обмениваясь звездами с более близкими небесными телами.

Галактика Колесо Телеги может похвастаться несколькими интересными особенностями:

Исследователи называют Колесо Телеги "кольцевой галактикой". А все потому, что она имеет два кольца: яркое внутреннее и окружающее край галактики, как шина — внешнее. Ученые описывают два кольца, возникшие в результате галактического столкновения, как рябь в пруду после того, как в него был брошен камень.

Внутреннее кольцо представляет собой ядро, заполненное скоплениями молодых звезд. Во внешнем, которое расширилось примерно за 440 миллионов лет, преобладают сверхновые и звездообразования.

Для обнаружения более мелких деталей, в частности пыли, доносящейся через галактику, которая принимает форму тянущихся наружу спиц в ходе исследования был использован прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI)

Данные MIRI, выделенные здесь красным цветом, дополняют прошлые изображения галактики, сделанные с помощью космического телескопа Хаббла, чтобы сделать эти особенности более заметными.

Основная камера Уэбба, камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), предоставила данные об областях, окрашенных в синий, оранжевый и желтый цвета. Это места, где формируются звезды, которые выглядят более комковатыми по сравнению с плавным распределением или формой более старых звездных популяций.

Напомним, что ранее Уэбб заснял самую далекую из известных звезд во Вселенной — Эарендел (также WHL0137-LS). Что примечательно, астрономы уже ранее наблюдали звезду, запечатленную сначала Хабблом, однако качество съемки было плохое, поэтому рассмотреть звезду ученым так не удалось. Однако с новым снимком от Уэбб ситуация изменилась.