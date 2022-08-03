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Технологии и наука

Невозможно оторваться: Джеймс Уэбб заснял одну из самых необычных галактик (видео)

галактика Колесо Телеги, космос, фото
Изображение галактики Колесо Телеги, сделанное Джеймсом Уэббом

Телескоп зафиксировал редкое зрелище на расстоянии 500 миллионов световых лет в созвездии Скульптора, использовав два инструмента для сбора информации.

На днях знаменитый телескоп Джеймс Уэбб запечатлел уникальную галактику Колесо Телеги, которая была создана, когда меньшая галактика врезалась в большую, что вызвало "космическое цунами", вращающееся со скоростью 217 км/с, пишет Inverse.

Телескоп зафиксировал галактику на расстоянии 500 миллионов световых лет в созвездии Скульптора и использовал два инструмента для сбора информации.

Что примечательно, Колесо телеги не только красивая, но и весьма полезна для науки галактика. Как отмечают астрономы, ее изучение может помочь ответить на важные вопросы о том, как галактики трансформируются с течением времени. По данным Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики, около 25 % всех галактик в настоящее время сливаются с другими, и даже больше, гравитационно взаимодействуют .

Такая же судьба ждет и Млечный Путь. Через миллиарды лет он столкнется и сольется с Андромедой, обмениваясь звездами с более близкими небесными телами.

Галактика Колесо Телеги может похвастаться несколькими интересными особенностями:

  • Исследователи называют Колесо Телеги "кольцевой галактикой". А все потому, что она имеет два кольца: яркое внутреннее и окружающее край галактики, как шина — внешнее. Ученые описывают два кольца, возникшие в результате галактического столкновения, как рябь в пруду после того, как в него был брошен камень.
  • Внутреннее кольцо представляет собой ядро, заполненное скоплениями молодых звезд. Во внешнем, которое расширилось примерно за 440 миллионов лет, преобладают сверхновые и звездообразования.

Для обнаружения более мелких деталей, в частности пыли, доносящейся через галактику, которая принимает форму тянущихся наружу спиц в ходе исследования был использован прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI)

Данные MIRI, выделенные здесь красным цветом, дополняют прошлые изображения галактики, сделанные с помощью космического телескопа Хаббла, чтобы сделать эти особенности более заметными.

Основная камера Уэбба, камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), предоставила данные об областях, окрашенных в синий, оранжевый и желтый цвета. Это места, где формируются звезды, которые выглядят более комковатыми по сравнению с плавным распределением или формой более старых звездных популяций.

Напомним, что ранее Уэбб заснял самую далекую из известных звезд во Вселенной — Эарендел (также WHL0137-LS). Что примечательно, астрономы уже ранее наблюдали звезду, запечатленную сначала Хабблом, однако качество съемки было плохое, поэтому рассмотреть звезду ученым так не удалось. Однако с новым снимком от Уэбб ситуация изменилась.