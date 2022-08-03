Джеймс Уэбб запечатлел самую далекую из известных звезд во Вселенной (фото)

Ранее звезда уже была заснята телескопом Хаббл, однако тогда ее было крайне трудно рассмотреть, в этот же раз Уэбб смог показать слабое красное свечение звезды и звездный след.

Космический телескоп NASA Джеймс Уэбб упорно работает с тех пор, как в прошлом месяце начал отправлять нам изображения. Сделав самый глубокий снимок Вселенной и сфотографировав самую дальнюю галактику во Вселенной, он совершил еще один подвиг, пишет Tech hindustan times.

На этот раз телескоп сделал снимок самой далекой звезды во Вселенной. Эта звезда была впервые обнаружена другим космическим телескопом — Хабблом. Однако тогда ее было довольно трудно разглядеть. Для сравнения, изображение Уэбба демонстрирует слабое красное свечение звезды и звездный след.

Самая далекая звезда во Вселенной была названа Эарендел в честь персонажа полуэльфа из серии книг Дж.Р.Р. Толкина "Властелин колец". Официально звезда известна под именем WHL0137-LS. На снимке Эарендел можно увидеть в виде крошечного красного пятнышка в нижней правой части изображения.

Чтобы обнаружить звезду астрономы использовали метод, известный как гравитационное линзирование. Массивные небесные тела, такие как галактики и черные дыры, искажают свет, излучаемый объектами позади них, из-за своих гравитационных полей. Когда этот свет от более далеких звезд проходит через эти массивные небесные объекты, он действует так, как будто проходит через линзу телескопа и увеличивается. Таким образом, даже самые маленькие объекты, которые телескоп пропустил, могут быть захвачены.

Гравитационное линзирование увеличивает возможности космических телескопов. Именно по этой причине Эарендел, расположенный на расстоянии 28 миллиардов световых лет, был захвачен как Хабблом, так и Уэббом.

Хотя об этой неуловимой звезде известно немногое, ученые знают, что она находится в созвездии Кита, и считается, что свет, который она излучает, начал исходить примерно через 900 миллионов лет после Большого взрыва. Что касается ее массы, то по мнению астрономов, она может составлять от 50 до 100 масс Солнца.

Напомним, что ранее Уэбб запечатлел свою первую сверхновую. Что примечательно, телескоп не был создан для фиксирования подобных явлений, на самом деле его разработали для изучения далеких планет и обнаружения признаков жизни.