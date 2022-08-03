Джеймс Вебб зняв найдальшу з відомих зірок у Всесвіті (фото)

Раніше зірку вже зняв телескоп Габбл, проте тоді її було вкрай важко розглянути, цього ж разу Вебб зміг показати слабке червоне світіння зірки та зірковий слід.

Космічний телескоп NASA Джеймс Вебб вперто працює відтоді, як минулого місяця почав надсилати нам зображення. Зробивши найглибший знімок Всесвіту і сфотографувавши найдальшу галактику у Всесвіті, він зробив ще один подвиг, пише Tech hindustan times.

Цього разу телескоп зробив знімок найдальшої зірки у Всесвіті. Ця зірка вперше виявлена іншим космічним телескопом Габбл. Однак тоді її було важко розглянути. Для порівняння, зображення Вебба демонструє слабке червоне свічення зірки та зірковий слід.

Найдальша зірка у Всесвіті названа Еаренділ на честь персонажа напівельфа із серії книг Дж.Р.Р. Толкіна "Володар кілець". Офіційно зірка відома під назвою WHL0137-LS. На знімку Еаренділ можна побачити у вигляді крихітної червоної цятки в нижній правій частині зображення.

Щоб виявити зірку астрономи, використовували метод, відомий як гравітаційне лінзування. Масивні небесні тіла, такі як галактики та чорні діри, спотворюють світло, яке випромінюють об'єкти позаду них, через свої гравітаційні поля. Коли це світло від дальших зірок проходить через ці масивні небесні об'єкти, воно діє так, ніби проходить через лінзу телескопа і збільшується. Так, навіть найменші об'єкти, які пропустив телескоп, можуть бути захоплені.

Гравітаційне лінзування підвищує можливості космічних телескопів. Саме тому Еаренділ, розташований на відстані 28 мільярдів світлових років, був захоплений як Хабблом, так і Веббом.

Хоча про цю невловиму зірку відомо небагато, вчені знають, що вона знаходиться в сузір'ї Кита, і вважається, що світло, яке вона випромінює, почало виходити приблизно через 900 мільйонів років після Великого вибуху. Щодо її маси, то на думку астрономів, вона може становити від 50 до 100 мас Сонця.

Нагадаємо, що раніше Вебб показав свою першу наднову. Що примітно, телескоп не створений для фіксування таких явищ, насправді його розробили вивчення далеких планет і виявлення ознак життя.