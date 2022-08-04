Космический телескоп Уэбба обнаружил новую самую далекую и самую старую галактику во Вселенной

Новая галактика, как считают ученые, уже существовала всего через 250 млн лет после рождения Вселенной.

Астрономы продолжают изучать первые научные данные, которые поступают на Землю с космического телескопа Уэбба, начавшего свою работу в первой половине июля 2022 года. В новой статье, которая еще не прошла рецензирование и экспертную оценку, международная группа астрономов утверждает, что телескопу Уэбба удалось обнаружить самую старую и самую далекую галактику во Вселенной. Она существовала уже через 250 млн лет после Большого взрыва и этот возраст на 50 млн лет больше, чем возраст предыдущего рекордсмена – галактики GN-z11, которую также обнаружил этот космический телескоп, сообщает New Atlas.

Изучая наборы научных данных космического телескопа Уэбба международная группа ученых обнаружила 44 ранее неизвестных галактики во Вселенной. Среди них выделяется галактика, которую назвали CEERS-93316. Она существовала уже через 250 млн лет после рождения Вселенной и таким образом телескоп Уэбба побил свой предыдущий рекорд по обнаружению самых старых и самых далеких галактик.

[ + – ] Галактика CEERS-93316 Фото: NASA

Как уже писал Фокус, космический телескоп обнаружил галактику под названием GLASS-z13 или GN-z13, которая существовала через 300 млн лет после Большого взрыва. Это открытие, как открытие галактики CEERS-93316 космический телескоп осуществил с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam).

[ + – ] Галактика под названием GLASS-z13 или GN-z13 Фото: NASA

Пока что галактика CEERS-93316 находится в статусе кандидата на самую старую и самую далекую галактику во Вселенной, ведь выводы ученых еще не прошли экспертную оценку. Ученые в своей статье доказывают, что обнаруженный космический объект из ранней Вселенной все же является именно галактикой, а не звездой или активным ядром галактики.

По словам астронома Ребекки Боулер, наблюдения космического телескопа Уэбба позволяют увидеть время, когда формировались самые первые галактики. Ученые считают, что уже сейчас данные Уэбба говорят о том, что в очень ранней Вселенной находится намного больше галактик, чем предсказывали компьютерные модели.

Телескоп Уэбба как раз и предназначен для того, чтобы заглянуть в самое начало истории Вселенной, и эта информация поможет ученым понять, как формировались первые звезды и галактики, которые, как считается, появились через 100 млн лет после Большого взрыва. Приборы нового телескопа могут зафиксировать свет самых удаленных объектов космоса, в чем немаловажную роль играет его огромное главное зеркало.

[ + – ] Телескоп Уэбба как раз и предназначен для того, чтобы заглянуть в самое начало истории Вселенной, и эта информация поможет ученым понять, как формировались первые звезды и галактики, которые, как считается, появились через 100 млн лет после Большого взрыва Фото: NASA

Ученые предполагают, что галактика CEERS-93316, если перейдет из статуса кандидата в статус научно признанного объекта, может недолго удерживать пальму первенства. Скорее всего космический телескоп Уэбба сможет найти более старую и более далекую галактику во Вселенной и это может произойти уже в ближайшее время.

Как уже писал Фокус, одним из последних достижений телескопа Уэбба является обнаружение самой далекой звезды во Вселенной. Эту звезду назвали Эарендел, хотя она имеет и более научное название — WHL0137-LS.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбба сделал новый удивительный снимок галактики под названием Колесо Телеги.