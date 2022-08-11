Астрономи знайшли наймолодшу планету в Чумацькому Шляху

Учені припускають, що не такій вже й далекій екзопланеті, яка ще формується, може бути лише 1,5 млн років.

Астрономи за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA вирішили вивчити наймолодшу з будь-коли виявлених планет у нашій галактиці. Точний вік цієї планети ще треба встановити, але вчені припускають, що їй 1,5 млн років і вона продовжує своє формування. Найцікавіше, що навколо планети також формуються її супутники. Учені сподіваються, що космічний телескоп Вебба зможе надати більше інформації про цю молоду екзопланету, повідомляє The New York Times.

Астрономи вирішили вивчити зірку AS 209, яка знаходиться на відстані 395 світлових років від нас у сузір'ї Змієносець. Це дуже молода зірка, якій лише 1,5 млн років і навколо неї все ще знаходиться протопланетний диск. Цей диск є скупченням газу і пилу, з яких із часом формуються планети.

[ + – ] Астрономи вирішили вивчити зірку AS 209, яка знаходиться на відстані 395 світлових років від нас у сузір'ї Змієносець. Це дуже молода зірка, якій лише 1,5 млн років і навколо неї все ще знаходиться протопланетний диск Фото: ESO

Дані радіотелескопів показали, що в цьому протопланетному диску вже майже сформувалася наймолодша планета в галактиці, яка також оточена своїм диском із газу та пилу, в якому формуються її майбутні супутники.

Учені вважають, що відкритий молодий світ має приблизно такий самий вік, як і його зірка господар — 1,5 млн років. Ця планета за масою схожа на Юпітер, але дуже далеко від своєї зірки. Наприклад, Нептун знаходиться на відстані 4,5 млрд км від Сонця, а ця поки не названа екзопланета знаходиться на відстані 30 млрд км від зірки AS 209.

[ + – ] Учені вважають, що відкритий молодий світ має приблизно такий самий вік, як і його зірка господар – 1,5 млн років. Ця планета масою схожа на Юпітер, але знаходиться дуже далеко від своєї зірки. Наприклад, Нептун знаходиться на відстані 4,5 млрд км від Сонця, а ця поки не названа екзопланета знаходиться на відстані 30 млрд км від зірки AS 209 Фото: space.com

"Відкриття цієї планети та спостереження за нею, це як спостерігати за минулим Землі. Адже наша планета так само сформувалася з протопланетного диска. Найближчим часом космічний телескоп Вебба визначить точну масу цієї планети, її розмір і вивчить хімічний склад її атмосфери", — каже Міріам Беністі з Інституту планетології та астрофізики у Греноблі, Франція.

Спостереження за формуванням такої молодої планети дає вченим можливість краще зрозуміти, як формуються планети і як з'явилися планети, зокрема Земля, у нашій Сонячній системі.

У 2021 році Міріам Беністі та її колеги використовували радіотелескопи ALMA для того, щоб уперше підтвердити наявність диска з пилу та газу навколо екзопланети, яку відкрили в 2019 році. У цьому навколопланетному диску також формуються майбутні супутники. Йдеться про планету PDS 70 c, яка обертається навколо зірки PDS 70 у сузір'ї Центавра на відстані 370 світлових років від нас.

[ + – ] Ліворуч показана зірка PDS 70, оточена протопланетним диском, а праворуч на збільшеному зображенні показана планета PDS 70 c, яка має свій навколопланетний диск Фото: ESO

"Розмір протопланетного диска, з якого з'явилася Земля та інші планети досі залишається невідомим. Можливо, цей диск був лише трохи більшим, ніж орбіта Нептуна, і тому Нептун — найдальша планета Сонячної системи. А може, цей диск був таким же величезним, як і у зірки AS 209. Це означає, що загадкова дев'ята планета, яку шукають астрономи, може бути десь там у глибинах космосу", — каже Беністі.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба досліджує потенційно житло групу планет, які схожі на Землю. Ці екзопланети знаходяться в зірковій системі TRAPPIST-1, яка розташована на відстані 39 світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що загадкова темна матерія може бути в космосі у формі сферичних об'єктів, що нагадують планети.