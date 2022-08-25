Плутон 16 років тому перестав бути планетою: за 9 років він заінтригував учених

76 років після відкриття Плутон вважався планетою, але в 2006 році вчені змінили його статус, і він перетворився на карликову планету.

24 серпня 2006 року Плутон, який відкрили у 1930 році та який вважався дев'ятою планетою Сонячної системи, перестав носити цей статус. Міжнародне астрономічне співтовариство вирішило, що Плутон не відповідає за своїми характеристиками статусу планети, а тому йому було присвоєно звання карликової планети. У 2015 році до Плутона наблизився космічний апарат "Нові горизонти", дані якого показали, що це дуже інтригувальний світ, який потрібно досліджувати ретельніше, пише Forbes.

Через 16 років після того, як Плутон отримав статус карликової планети, все ще є вчені, які не згодні з цим. Але реальність така, що Плутон залишається карликовою планетою і є найбільшим об'єктом у поясі Койпера. Це частина Сонячної системи за орбітою Нептуна, яка наповнена різними космічними тілами — астероїдами та карликовими планетами. Плутон має ексцентричну орбіту, а тому наближається до Сонця на відстань 4,4 млрд км, то віддаляється на відстань 7,4 млрд км.

[ + – ] Плутон має ексцентричну орбіту, а тому наближається до Сонця на відстань 4,4 млрд км, то віддаляється на відстань 7,4 млрд км Фото: NASA

Головною причиною того, що Плутон перестав бути планетою, є те, що біля справжньої планети, на думку вчених, не повинно бути об'єктів порівнянного розміру, а тільки супутники. Однією з причин того, що Плутон втратив статус планети, є відкриття в 2005 році об'єкта в поясі Койпера під назвою Еріда. Цей об'єкт отримав також звання карликової планети. Еріда є найдальшою карликовою планетою Сонячної системи і Плутон не набагато більший за неї розмірами. У 2006 році Еріда могла набути статусу планети, але вчені вирішили, що і цей об'єкт, і Плутон не відповідають необхідним характеристикам.

[ + – ] Знімок Еріди із супутником, зроблений за допомогою телескопа Габбл Фото: NASA

16 років тому Плутон не вперше постраждав від рішення вчених. Космічний апарат "Вояджер-2" так і не відвідав Плутон, хоча міг це зробити, але вчені вирішили, що важливішим завданням для нього буде дослідження супутника Нептуна під назвою Тритон.

До речі, Фокус уже писав про особливості місії апарату "Вояджер-2" і про те, які йому вдалося зробити відкриття перед тим, як він покинув Сонячну систему.

Також у 2006 році стався не перший випадок в історії, коли планета Сонячної системи втратила свій первісний статус. Ще в 1801 році вчені відкрили Цереру, яка знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Тоді вчені вирішили, що це загублена планета, але за рік цей об'єкт оголосили просто астероїдом. Але на тому ж засіданні, де Плутон набув нового статусу, Церера також отримала звання карликової планети.

[ + – ] Ще в 1801 році вчені відкрили Цереру, яка знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Тоді вчені вирішили, що це загублена планета, але за рік цей об'єкт оголосили просто астероїдом. Але на тому ж засіданні, де Плутон набув нового статусу, Церера також отримала звання карликової планети Фото: wikipedia

До Плутона вдалося дістатися лише в липні 2015 року космічному апарату "Нові горизонти". Саме дані апарату показали, що вчені мають справу з дуже інтригувальним світом. З'ясувлося, що на Плутоні відбуваються вулканічні та тектонічні процеси, тобто ця карликова планета досі геологічно активна.

Космічний апарат підтвердив, що на Плутоні існує атмосфера, про яку вперше заговорили ще в 1985 році. Також дані показали, що на поверхні Плутона знаходяться органічні сполуки та величезні розломи у корі. На поверхні карликової планети апарат виявив азотно-крижані рівнини, гірські хребти і "крижані вулкани".

Плутон — це дуже цікавий світ, до якого необхідно відправити нові космічні апарати для його дослідження, адже, можливо, під поверхнею з льоду існує океан із води, пише Forbes.

[ + – ] Таким Плутон побачив космічний апарат "Нові горизонти"

Плутон, площа якого всього 2 рази перевищує площу США, має 5 супутників:

найбільший супутник — Харон, який відкрили у 1978 році;

Нікта та Гідра, які відкрили в 2005 році;

Кербер, відкритий у 2011 році;

Стікс, який відкрили в 2012 році.

Плутон здійснює один оберт навколо Сонця за 248 земних років. Учені вважають, що температура на його поверхні коливається в межах від -233 до -213 градусів за Цельсієм.

Як уже писав Фокус, учені виявили на Плутоні активні крижані вулкани, які більше, ніж Анди за висотою.

Також Фокус писав, що вчені з'ясували, що атмосфера Плутона повільно зникає.