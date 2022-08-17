45 років у космосі: чим відомий культовий "Вояджер-2", який залишив Сонячну систему

Напарник знаменитого "Вояджера-1" все ще продовжує свою роботу у космосі та його приладу будуть у робочому стані як мінімум до 2025 року.

Космічний апарат "Вояджер-2" запустили у космос 20 серпня 1977 року, і він першим полетів досліджувати Сонячну систему. Тоді як його напарник "Вояджер-1" вирушив у космос лише 5 вересня. Головним завданням цього апарату, як його колеги, було дослідження далеких планет Сонячної системи — Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Хоча він ще у 2018 році покинув межі Сонячної системи, космічний апарат продовжує летіти крізь простір. Видання Space пише про головні досягнення апарату до того, як він вирушив у глибокий космос.

Космічний апарат Вояджер-2 є точною копією апарату Вояджер-1. Обидва покинули межі Сонячної системи і летять далі у космос. Як уже писав Фокус, у останнього відбулися збої в роботі його приладів, і в NASA намагаються відновити його працездатність.

У "Вояджера-2" таких проблем немає, і він зараз летить у космосі зі швидкістю 55 тисяч км/год і перебуває на момент написання цього матеріалу на відстані 19,5 млрд км від Землі. За тим, як змінюється швидкість та відстань апарату від Землі та Сонця, можна стежити на сайті NASA.

[ + – ] Космічний апарат "Вояджер-2" запустили у космос 20 серпня 1977 року, і він першим полетів досліджувати Сонячну систему. Тоді, як його напарник "Вояджер-1" вирушив у космос лише 5 вересня Фото: NASA

Унікальний космічний апарат

"Вояджер-2" — це перший і єдиний космічний апарат, який досяг Урана та Нептуна. Також він відвідав Юпітер і Сатурн, як і "Вояджер-1", для якого ці планети були головною метою вивчення.

Насправді "Вояджер-2" був резервною копією апарату "Вояджер-1". У NASA вирішили, що якщо останній вийде з ладу, його копія виконає поставлені завдання з вивчення Юпітера і Сатурна, навіть принісши в жертву дослідження Нептуна і Урана. Але все пішло за планом і обидва апарати досі перебувають у космосі.

Відвідування Юпітера і Сатурна

"Вояджер-2" досяг Юпітера у 1979 році, всього через 4 місяці, як тут побував "Вояджер-1". Це дало змогу вченим порівняти знімки з двох апаратів, щоб отримати ще ціннішу інформацію. Наприклад, близький проліт апарата допоміг зафіксувати зміни у Великій Червоній плямі на Юпітері. Також апарат зміг дослідити поверхні деяких супутників газового гіганта.

[ + – ] "Вояджер-2" досяг Юпітера у 1979 році, всього через 4 місяці, як тут побував "Вояджер-1" Фото: NASA

Одним із найголовніших досягнень "Вояджера-2" було те, що йому вдалося зробити максимально докладні знімки супутника Юпітера Європи з відстані 200 тисяч км. Саме "Вояджер-1" вперше відкрив маленький, діаметром лише 30,5 км, супутник Юпітера Адрастею. Його напарник за кілька місяців до цього також відкрив два супутники — Фіву та Метіду.

У 1981 році космічний апарат наблизився на 100 тисяч км до Сатурна, зробив сотні знімків планети, її супутників і знаменитих кілець.

[ + – ] У 1981 році космічний апарат наблизився на 100 тисяч км до Сатурна, зробив сотні знімків планети, її супутників і знаменитих кілець. Фото: NASA

Відвідування Урана та Нептуна

У 1986 році "Вояджер-2" став першим і поки що єдиним земним апаратом, який наблизився до Урана. Апарат зробив багато знімків планети, а його прилади зафіксували той факт, що атмосфера крижаного гіганта складається приблизно на 85% водню і на 15% гелію.

Також космічний апарат виявив кільця в Урана, наявність магнітного поля, а ще він відкрив 10 нових супутників цієї планети. "Вояджер-2" зміг сфотографувати, напевно, найдивніший супутник у Сонячній системі — Міранду. Поверхня цього об'єкта виглядає так, наче її кілька разів руйнували та збирали знову.

[ + – ] "Вояджер-2" зміг сфотографувати, напевно, найдивніший супутник у Сонячній системі – Міранду. Поверхня цього об'єкта виглядає так, ніби її кілька разів руйнували та збирали знову Фото: NASA

У 1989 році "Вояджер-2" наблизився до Нептуна на відстань 48 тисяч км. Апарат відкрив 5 нових супутників, а також кільця навколо планети.

[ + – ] У 1989 році "Вояджер-2" наблизився до Нептуна на відстань 48 тисяч км. Апарат відкрив 5 нових супутників, а також кільця навколо планети Фото: NASA

Міжзоряна подорож "Вояджера-2"

5 листопада 2018 року "Вояджер-2" перетнув геліопаузу, кордон між геліосферою та міжзоряним простором, тобто він офіційно покинув межі Сонячної системи. У цей момент він був на відстані приблизно 17,6 млрд км від Землі.

[ + – ] 5 листопада 2018 року "Вояджер-2" перетнув геліопаузу, кордон між геліосферою та міжзоряним простором, тобто він офіційно залишив межі Сонячної системи Фото: space.com

У NASA вважають, що всі прилади космічного апарата будуть у робочому стані ще кілька років, тобто приблизно до 2025 року. Але й після цього апарат продовжить свою подорож крізь простір.

Вчені вважають, що через 40 тисяч років "Вояджер-2" пролетить на відстані 1,7 світлових років від зірки Росс 248 у сузір'ї Андромеди. А через приблизно 300 тисяч років апарат пролетить на відстані 4,3 світлових років повз зірку Сіріус у сузір'ї Великого Пса.

До речі, зображення Урана та Нептуна, які зробив "Вояджер-2", досі є основою спостережень за цими крижаними гігантами. Космічний апарат "Вояджер-2" знаходиться в космосі вже 44 роки, 11 місяців та 28 днів.

Про те, які планети мають найбільше супутників, і хто з них має кільця Фокус вже писав.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що супутник Юпітера Європа покритий "неправильним" снігом. І на Європі відбуваються схожі на земні процеси під поверхнею.