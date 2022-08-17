45 років у космосі: чим відомий культовий "Вояджер-2", який залишив Сонячну систему
Напарник знаменитого "Вояджера-1" все ще продовжує свою роботу у космосі та його приладу будуть у робочому стані як мінімум до 2025 року.
Космічний апарат "Вояджер-2" запустили у космос 20 серпня 1977 року, і він першим полетів досліджувати Сонячну систему. Тоді як його напарник "Вояджер-1" вирушив у космос лише 5 вересня. Головним завданням цього апарату, як його колеги, було дослідження далеких планет Сонячної системи — Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Хоча він ще у 2018 році покинув межі Сонячної системи, космічний апарат продовжує летіти крізь простір. Видання Space пише про головні досягнення апарату до того, як він вирушив у глибокий космос.
Космічний апарат Вояджер-2 є точною копією апарату Вояджер-1. Обидва покинули межі Сонячної системи і летять далі у космос. Як уже писав Фокус, у останнього відбулися збої в роботі його приладів, і в NASA намагаються відновити його працездатність.
У "Вояджера-2" таких проблем немає, і він зараз летить у космосі зі швидкістю 55 тисяч км/год і перебуває на момент написання цього матеріалу на відстані 19,5 млрд км від Землі. За тим, як змінюється швидкість та відстань апарату від Землі та Сонця, можна стежити на сайті NASA.
Унікальний космічний апарат
"Вояджер-2" — це перший і єдиний космічний апарат, який досяг Урана та Нептуна. Також він відвідав Юпітер і Сатурн, як і "Вояджер-1", для якого ці планети були головною метою вивчення.
Насправді "Вояджер-2" був резервною копією апарату "Вояджер-1". У NASA вирішили, що якщо останній вийде з ладу, його копія виконає поставлені завдання з вивчення Юпітера і Сатурна, навіть принісши в жертву дослідження Нептуна і Урана. Але все пішло за планом і обидва апарати досі перебувають у космосі.
Відвідування Юпітера і Сатурна
"Вояджер-2" досяг Юпітера у 1979 році, всього через 4 місяці, як тут побував "Вояджер-1". Це дало змогу вченим порівняти знімки з двох апаратів, щоб отримати ще ціннішу інформацію. Наприклад, близький проліт апарата допоміг зафіксувати зміни у Великій Червоній плямі на Юпітері. Також апарат зміг дослідити поверхні деяких супутників газового гіганта.
Одним із найголовніших досягнень "Вояджера-2" було те, що йому вдалося зробити максимально докладні знімки супутника Юпітера Європи з відстані 200 тисяч км. Саме "Вояджер-1" вперше відкрив маленький, діаметром лише 30,5 км, супутник Юпітера Адрастею. Його напарник за кілька місяців до цього також відкрив два супутники — Фіву та Метіду.
У 1981 році космічний апарат наблизився на 100 тисяч км до Сатурна, зробив сотні знімків планети, її супутників і знаменитих кілець.
Відвідування Урана та Нептуна
У 1986 році "Вояджер-2" став першим і поки що єдиним земним апаратом, який наблизився до Урана. Апарат зробив багато знімків планети, а його прилади зафіксували той факт, що атмосфера крижаного гіганта складається приблизно на 85% водню і на 15% гелію.
Також космічний апарат виявив кільця в Урана, наявність магнітного поля, а ще він відкрив 10 нових супутників цієї планети. "Вояджер-2" зміг сфотографувати, напевно, найдивніший супутник у Сонячній системі — Міранду. Поверхня цього об'єкта виглядає так, наче її кілька разів руйнували та збирали знову.
У 1989 році "Вояджер-2" наблизився до Нептуна на відстань 48 тисяч км. Апарат відкрив 5 нових супутників, а також кільця навколо планети.
Міжзоряна подорож "Вояджера-2"
5 листопада 2018 року "Вояджер-2" перетнув геліопаузу, кордон між геліосферою та міжзоряним простором, тобто він офіційно покинув межі Сонячної системи. У цей момент він був на відстані приблизно 17,6 млрд км від Землі.
У NASA вважають, що всі прилади космічного апарата будуть у робочому стані ще кілька років, тобто приблизно до 2025 року. Але й після цього апарат продовжить свою подорож крізь простір.
Вчені вважають, що через 40 тисяч років "Вояджер-2" пролетить на відстані 1,7 світлових років від зірки Росс 248 у сузір'ї Андромеди. А через приблизно 300 тисяч років апарат пролетить на відстані 4,3 світлових років повз зірку Сіріус у сузір'ї Великого Пса.
До речі, зображення Урана та Нептуна, які зробив "Вояджер-2", досі є основою спостережень за цими крижаними гігантами. Космічний апарат "Вояджер-2" знаходиться в космосі вже 44 роки, 11 місяців та 28 днів.
Про те, які планети мають найбільше супутників, і хто з них має кільця Фокус вже писав.
Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що супутник Юпітера Європа покритий "неправильним" снігом. І на Європі відбуваються схожі на земні процеси під поверхнею.