Врятувати рядового "Вояджера". NASA все ще намагається відремонтувати "ветерана" космічних подорожей

Незрозумілий збій стався в системі орієнтації "Вояджер-1" — найдальшого рукотворного об'єкта.

З травня 2022 космічний апарат NASA "Вояджер-1" почав відправляти на Землю некоректні дані системи управління орієнтацією. Незрозумілий збій у системі "Вояджер-1" триває досі, пише Science Alert.

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Оскільки стандартний набір розв'язань проблеми не допоміг, вченим довелося закопатися в інженерні керівництва віком близько 45 років.

Обидва апарати "Вояджер-1" та "Вояджер-2" запущені в 1977 році з передбачуваним терміном служби у 5 років. Апарати мали вивчити Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, а також їхні супутники зблизька.

Майже через 45 років космічної подорожі обидва "Вояджери" все ще працюють. Щобільше, у 2012 році "Вояджер-1" став першим рукотворним об'єктом, який подолав кордон впливу Сонця, який називається геліопаузою. За цією межею розташований міжзоряний простір. Зараз "Вояджер-1" знаходиться приблизно 23,3 млрд км від Землі.

[ + – ] "Вояджер-1" знаходиться приблизно за 23,3 млрд км від Землі Фото: sound

"Ніхто навіть не міг припустити, що місія триватиме так довго. І ось ми тут", — каже голова проєкту "Вояджер" із Лабораторії реактивного руху NASA Сюзанна Додд.

Оскільки "Вояджер-1" сконструйований на початку 1970-х років, пошук розв'язання проблеми став справжнім викликом для нинішніх учасників проєкту. Звичайно, основна документація "Вояджерів" збереглася, але її частину все ж таки втрачено.

Додд каже, що лише в перші 12 років місії у проєкті брали участь тисячі інженерів.

"Всі вони пішли на пенсію у 70-х та 80-х роках, а бібліотека проєктних документів так і не була створена. Інженери просто забирали коробки зі своїми документами у власні гаражі. Тому зараз, щоб отримати доступ до потрібної нам інформації, доводиться спочатку розшукати людину, яка працювала над тією чи іншою частиною проєкту", — розповідає нинішня керівниця місії.

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Для розв'язання проблеми вченим з NASA довелося розшукувати своїх колишніх колег, які розробляли систему орієнтації "Вояджерів-1".

Система управління орієнтацією апарату, яка дала збій, відповідає за орієнтацію "Вояджер-1" у космосі та розташування його антени, спрямованої на Землю. Тільки при правильному розташуванні антени NASA може підтримувати зв'язок з апаратом. Зі свого боку апарат може передавати на Землю дані телеметрії.

"Дані телеметрії — це свого роду звіт про працездатність усіх систем апарату", — пояснює Додд.

Але нові дані телеметрії "Вояджер-1" спотворені, а це означає, що апарат не знає, чи правильно працює система орієнтації.

До цього часу вчені не можуть знайти основну причину збою, тому що їм не вдається перезавантажити систему апарату. Експерти не відкидають, що проблема може бути пов'язана із віком корабля.

Можливо, збій пов'язаний з місцем, де зараз знаходиться "Вояджер-1". Апарат летить крізь міжзоряний простір, де, як відомо, знаходяться високоенергетичні заряджені частинки.

"Малоймовірно, що одна з них врізалася в апарат, але якби це сталося, тоді зіткнення справді спричинило б збій в електроніці. Поки ми не можемо підтвердити, що заряджені частинки стали джерелом аномалії", — каже співробітниця NASA.

Попри те, що в корабля виникли проблеми з орієнтацією, він все ще отримує та виконує команди із Землі, а це означає, що його антена, як і раніше, спрямована в потрібний бік.

Після того, як у NASA вирішили продовжити місію "Вояджера" до 2030 року, вченим довелося вимкнути деякі інструменти апарату, щоб зберегти енергію.

"Ми хочемо, щоб ця місія тривала настільки довго, наскільки це можливо. Попри невеликі збої в системах, обидва апарати працюють дуже добре і передають нам дуже важливі дані", — підсумували NASA.