Спасти рядового "Вояджера". NASA все еще пытается починить "ветерана" космических путешествий

Необъяснимый сбой произошел в системе ориентации "Вояджер-1" – самого далекого рукотворного объекта.

С мая 2022 года космический аппарат NASA "Вояджер-1" начал отправлять на Землю некорректные данные системы управления ориентацией. Необъяснимый сбой в системе "Вояджер-1" продолжается до сих пор, пишет Science Alert.

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Поскольку стандартный набор решений проблемы не помог, ученым пришлось закопаться в инженерные руководства возрастом около 45 лет.

Оба аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были запущен в 1977 году с предполагаемым сроком службы в 5 лет. Аппараты должны были изучить Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, а также их спутники с близкого расстояния.

Спустя почти 45 лет космического путешествия оба "Вояджера" все еще работают. Более того, в 2012 году "Вояджер-1" стал первым рукотворным объектом, который преодолел границу влияния Солнца, которая называется гелиопаузой. За этой границей располагается межзвездное пространство. На данный момент "Вояджер-1" находится приблизительно в 23,3 млрд км от Земли.

[ + – ] "Вояджер-1" находится приблизительно в 23,3 млрд км от Земли Фото: NASA/JPL-Caltech

"Никто даже не мог предположить, что миссия продлится так долго. И вот мы здесь", – говорит глава проекта "Вояджер" из Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанна Додд.

Потому как "Вояджер-1" был сконструирован в начале 1970-х годов, поиск решения возникшей проблемы стал настоящим вызовом для теперешних участников проекта. Конечно, основная документация "Вояджеров" сохранилась, но ее часть все же была утеряна.

Додд говорит, что только в первые 12 лет миссии в проекте участвовали тысячи инженеров.

"Все они ушли на пенсию в 70-х и 80-х годах, а библиотека проектных документов так и не была создана. Инженеры просто забирали коробки со своими документами в собственные гаражи. Поэтому сейчас, чтобы получить доступ к нужной нам информации, приходится сперва разыскать человека, который работал над той или иной частью проекта", – рассказывает нынешний руководитель миссии.

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Для решения появившейся проблемы ученым из NASA пришлось разыскивать своих бывших коллег, которые разрабатывали систему ориентации "Вояджеров-1".

Система управления ориентацией аппарата, которая дала сбой, отвечает за ориентацию "Вояджер-1" в космосе и расположение его антенны, направленной на Землю. Только при правильном расположении антенны NASA может поддерживать связь с аппаратом. В свою очередь, аппарат может передавать на Землю данные телеметрии.

"Данные телеметрии – это своего рода отчет о работоспособности всех систем аппарата", – объясняет Додд.

Но свежие данные телеметрии "Вояджер-1" искажены, а это означает, что аппарат не знает, правильно ли работает система ориентации.

До сих пор ученые не могут найти основную причину сбоя, потому как им не удается перезагрузить систему аппарата. Эксперты не исключают, что проблема может быть связана с возрастом корабля.

Возможно, появившийся сбой связан с местом, где сейчас находится "Вояджер-1". Аппарат летит сквозь межзвездное пространство, где как известно, находятся высокоэнергетические заряженные частицы.

"Маловероятно, что одна из них врезалась в аппарат, но если бы это произошло, тогда столкновение действительно вызвало бы сбой в электронике. Пока мы не можем подтвердить, что заряженные частицы стали источником аномалии", – говорит сотрудница NASA.

Несмотря на то, что у корабля возникли проблемы с ориентацией, он все еще получает и выполняет команды с Земли, а это значит, что его антенна по-прежнему направлена в нужную сторону.

После того, как в NASA решили продлить миссию "Вояджера" до 2030 года, ученым пришлось отключить некоторые инструменты аппарата, чтобы сохранить энергию.

"Мы хотим, чтобы эта миссия продлилась настолько долго, насколько это возможно. Несмотря на небольшие сбои в системах, оба аппарата работают очень хорошо и передают нам очень важные данные", – подытожили в NASA.