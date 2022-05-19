Космический аппарат NASA "Вояджер-1" присылает странные сигналы из космоса: что происходит

Аппарат покинул пределы Солнечной системы и сейчас находится в межзвездном пространстве на расстоянии в 23,3 млрд км от Земли.

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Космический аппарат "Вояджер-1", несмотря на то, что он уже находится в полете сквозь космос 45 лет, продолжает присылать научные данные и работает в обычном режиме. Но у него случились проблемы с системными данными. Показания системы AACS, которая поддерживает правильную ориентацию в пространстве и помогает держать связь с Землей, не показывают того, что на самом деле происходит с аппаратом. Все указывает на то, что AACS все еще работает, но данные телеметрии, которые возвращает система, неверные, сообщает Space.

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Космический аппарат "Вояджер-1" отправился в космос еще в 1977 году. Он уже покинул пределы Солнечной системы и сейчас находится в межзвездном пространстве. По данным NASA аппарат находится на расстоянии в 23,3 млрд км от Земли. И несмотря на свой почтенный возраст, аппарат все еще работает, но ученым кажется, что он запутался в определении своего местоположения. И тем не менее он не перешел в безопасный режим работы и не подал сигнал тревоги на Землю. Что самое интересное, он продолжает подавать сигналы в обычном режиме.

Загадка "Вояджера"

"Конечно то, что происходит с аппаратом "Вояджер-1" для нас остается загадкой. Мы пока не знаем, откуда точно приходят неверные данные – от системы AACS или другой системы, которая генерирует данные телеметрии. У аппарата есть проблема, но он не перешел в безопасный режим и не сообщил об этом на Землю. Пока что не ясно, как это повлияет на его работу", — говорит Сюзанна Додд, руководитель проекта "Вояджер-1" и его "брата-близнеца" "Вояджер-2" в Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам Додд, подобная загадка, которую пока не решили ученые, — это нормально на данном этапе миссии. Ведь аппарат работает уже 45 лет, что намного больше, чем планировали в NASA, когда отправляли его в космос.

[ + – ] Космический аппарат "Вояджер-1", несмотря на то, что он уже находится в полете сквозь космос 45 лет, продолжает присылать научные данные и работает в обычном режиме. Но у него случились проблемы с системными данными Фото: NASA

"Стоит учитывать тот факт, что аппарат находится в межзвездном пространстве, где очень высокий уровень излучения. Здесь раньше не летал ни один земной космический аппарат", — говорит Додд.

Ученые считают, что сбой в обработке данных произошел в системе AACS, которая поддерживает правильную ориентацию самого аппарата и направление его антенны для связи с Землей. Хотя корабль принимает команды с Земли и кажется выполняет их, все же он отправляет обратно неверные телеметрические данные. В NASA не уточняют, когда именно возникла проблема.

Что будут делать в NASA?

"Мы попробуем разобраться с тем, что происходит с "Вояджером". Если получится – мы исправим проблему. Если нет – мы просто попробуем приспособиться к тому, что это есть. Но это достаточно длительный процесс, ведь сигнал с Земли до аппарата идет 20 часов 33 минуты. И столько же времени нужно, чтобы получить ответ", — говорит Додд.

Также в NASA сообщили, что второй космический аппарат "Вояджер-2", который сейчас находится также в межзвездном пространстве на расстоянии в 19,5 млрд км от Земли, работает в штатном режиме.

[ + – ] Космический аппарат "Вояджер-2", который сейчас находится также в межзвездном пространстве на расстоянии в 19,5 млрд км от Земли, работает в штатном режиме Фото: NASA

Единственное, что не так с обоими аппаратами – это то, что они стали получать меньше энергии. Поэтому, ученым на Землю пришлось отключить некоторые системы аппаратов в целях экономии энергии. Специалисты миссии считают, что это позволит аппаратам работать как минимум до 2025 года.

И пока одни ученые пытаются разгадать загадку, которую предоставил "Вояджер-1", другие продолжают анализировать уникальные данные, которые присылает аппарат из межзвездного пространства. Кстати, на борту "Вояджера-1" находится золотая пластина, на которой записана информация о Земле и где она находится. Эти данные должны получить представители внеземной цивилизации, если они есть или если они смогут обнаружить космический аппарат.

Если же говорить и гипотетических инопланетянах, то Фокус писал о том, что ученые выяснили местоположение необычного сигнала из космоса, который пришел к нам еще в 1977 году. Считается, что его прислали инопланетяне.