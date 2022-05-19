Космічний апарат NASA "Вояджер-1" надсилає дивні сигнали з космосу: що відбувається

Апарат покинув межі Сонячної системи й зараз перебуває в міжзоряному просторі на відстані 23,3 млрд км від Землі.

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Космічний апарат "Вояджер-1", попри те, що він уже знаходиться в польоті через космос 45 років, продовжує надсилати наукові дані та працює у звичайному режимі. Але в нього трапилися проблеми із системними даними. Показання системи AACS, яка підтримує правильну орієнтацію в просторі та допомагає тримати зв'язок із Землею, не показують того, що насправді відбувається з апаратом. Все вказує на те, що AACS все ще працює, але дані телеметрії, які повертає система, є хибними, повідомляє Space.

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Космічний апарат "Вояджер-1" вирушив у космос ще у 1977 році. Він уже залишив межі Сонячної системи й зараз перебуває в міжзоряному просторі. За даними NASA апарат знаходиться на відстані 23,3 млрд км від Землі. І попри свій поважний вік, апарат все ще працює, але вченим здається, що він заплутався у визначенні свого розташування. Проте він не перейшов у безпечний режим роботи й не подав сигнал тривоги на Землю. Що найцікавіше, він продовжує подавати сигнали у звичайному режимі.

Загадка "Вояджера"

"Звичайно те, що відбувається з апаратом "Вояджер-1", для нас залишається загадкою. Ми поки не знаємо, звідки точно приходять хибні дані — від системи AACS або іншої системи, яка генерує дані телеметрії. В апарату є проблема, але він не перейшов в безпечний режим і не повідомив про це на Землю. Поки не ясно, як це вплине на його роботу", — каже Сюзанна Додд, керівниця проєкту "Вояджер-1" та його "брата-близнюка" "Вояджер-2" у Лабораторії реактивного руху NASA

За словами Додд, така загадка, яку поки не розв'язали вчені, — це нормально на даному етапі місії. Адже апарат працює вже 45 років, що набагато більше, ніж планували в NASA, коли відправляли його до космосу.

[ + – ] Космічний апарат "Вояджер-1", попри те, що він уже перебуває в польоті крізь космос 45 років, продовжує надсилати наукові дані та працює у звичайному режимі. Але в нього трапилися проблеми із системними даними Фото: ISS

"Варто враховувати той факт, що апарат знаходиться в міжзоряному просторі, де дуже високий рівень випромінювання. Тут раніше не літав жоден земний космічний апарат", — каже Додд.

Вчені вважають, що збій в обробці даних стався в системі AACS, яка підтримує правильну орієнтацію самого апарату та направлення його антени для зв'язку із Землею. Хоча корабель приймає команди із Землі й здається виконує їх, все ж таки він відправляє назад хибні телеметричні дані. У NASA не уточнюють, коли виникла проблема.

Що робитимуть у NASA?

"Ми спробуємо розібратися з тим, що відбувається з "Вояджером". Якщо вийде — ми виправимо проблему. Якщо ні — ми просто спробуємо пристосуватися до того, що це є. Але це досить тривалий процес, адже сигнал із Землі до апарату триває 20 годин 33 хвилини. І стільки ж часу потрібно, щоб отримати відповідь", — каже Додд.

Також у NASA повідомили, що другий космічний апарат "Вояджер-2", який зараз знаходиться також у міжзоряному просторі на відстані 19,5 млрд км від Землі, працює в штатному режимі.

[ + – ] Космічний апарат "Вояджер-2", який зараз знаходиться також у міжзоряному просторі на відстані 19,5 млрд км від Землі, працює в штатному режимі Фото: ISS

Єдине, що не так з обома апаратами — це те, що вони стали отримувати менше енергії. Тому вченим на Землю довелося відключити деякі системи апаратів з метою економії енергії. Фахівці місії вважають, що це дозволить апаратам працювати як мінімум до 2025 року.

І поки одні вчені намагаються розгадати загадку, яку надав "Вояджер-1", інші продовжують аналізувати унікальні дані, які надсилає апарат із міжзоряного простору. До речі, на борту "Вояджера-1" знаходиться золота пластина, на якій записана інформація про Землю і де вона знаходиться. Ці дані повинні отримати представники позаземної цивілізації, якщо вони є, або якщо вони зможуть виявити космічний апарат.

Якщо ж говорити й про гіпотетичних інопланетян, то Фокус писав про те, що вчені з'ясували місцеперебування незвичайного сигналу з космосу, який прийшов до нас ще в 1977 році. Вважають, що його надіслали інопланетяни.