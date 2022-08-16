Особливості Сонячної системи: у якої планети насправді найбільше супутників

Наша зіркова система, можливо, не найунікальніша в галактиці, але її планети мають величезну кількість супутників.

У нашій галактиці знаходяться сотні мільярдів зірок і довкола багатьох із них обертаються планети. Хоча поки що астрономи відкрили всього понад 5 тисяч планет, наука не стоїть на місці й незабаром обов'язково стане відомо про нові відкриття. Наша Сонячна система швидше за все не є унікальною, хоча інші зіркові системи можуть бути як схожими на неї, так і сильно відрізнятися. Ще багато доведеться дізнатися, як про саму Сонячну систему, так і про її планети. Але вчені точно знають, яка планета в нашій Сонячній системі має найбільше супутників, пише Phys.

До 2006 року в Сонячній системі було 9 планет, але тепер їх лише 8. Це не означає, що одна планета взяла і зникла. Просто в 2006 році в Плутона забрали статус планети і тепер він є лише карликовою планетою. Але вчені вважають, що десь дуже далеко від Сонця знаходиться справжня Дев'ята планета, і її пошуки тривають.

Планети Сонячної системи

[ + – ] До 2006 року в Сонячній системі знаходилося 9 планет, але тепер їх лише 8 планет Фото: phys.org

Що стосується планет Сонячної системи, то офіційно в порядку віддалення від Сонця вона складається з таких об'єктів:

Меркурій;

Венера;

Земля;

Марс;

Юпітер;

Сатурн;

Уран;

Нептун.

Перші 4 планети вважаються кам'янистими планетами земної групи, оскільки дуже схожі на нашу планету за своїми характеристиками. Юпітер і Сатурн — це газові гіганти, а Уран і Нептун — це крижані гіганти. Якщо перші дві планети складаються переважно з водню і гелію, то останні дві — з льоду в різних модифікаціях.

Супутники планет Сонячної системи

Майже всі планети Сонячної системи мають супутники. Супутники — це зазвичай тверде небесне тіло, яке не має атмосфери. Хоча в деяких супутників вона все ж таки є. Більшість цих об'єктів сформувалися з навколопланетних дисків із газу та пилу ще на початку формування Сонячної системи, коли з'явилися власне планети. Так, наприклад, сформувався наш Місяць. І як уже писав Фокус, учені знайшли цьому чергові докази, а також вони з'ясували, що наш супутник дещо вкрав у Землі.

У якої планети Сонячної системи найбільше супутників?

Спочатку треба сказати, що супутників немає лише у двох планет — Меркурія і Венери. До речі, Фокус уже писав про те, що вчені дали відповідь на запитання: чи може бути життя на Венері? Всі інші планети мають від одного, як Земля, до кількох десятків супутників. Наприклад, у Марса їх лише два — Фобос і Деймос. Але справжнім рекордсменом за кількістю супутників є Сатурн. Ця планета має 82 супутники. Хоча вчені точно впевнені в існуванні 53 з них, а 29 ще перебувають на стадії підтвердження. Але вчені вважають, що ці об'єкти все ж таки є супутниками Сатурна.

[ + – ] Справжнім рекордсменом за кількістю супутників є Сатурн. Ця планета має 82 супутники Фото: NASA

Наступною планетою з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі є Юпітер. Ця планета має 79 супутників. Але, як і в ситуації із Сатурном, 53 супутники отримали необхідний статус, а 26 ще перебувають на стадії підтвердження.

Багато супутників, як і самі планети, отримали свої назви за іменами героїв давньогрецької та давньоримської міфології. Що стосується крижаних гігантів Нептуна й Урану, то навколо них також обертається багато супутників. В Урана їх 27, а в Нептуна — 14.

[ + – ] Наступною планетою з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі є Юпітер. Ця планета має 79 супутників Фото: NASA

Які планети Сонячної системи мають кільця?

Найвідомішу систему кілець має Сатурн, але Уран, Нептун і навіть Юпітер також мають кільця, хоча вони не так яскраво виражені, як Сатурн. Кільця навколо цієї планети складаються з каменів та льоду й учені вважають, що вони мають якийсь стосунок до того, що цей газовий гігант має так багато супутників. Фокус уже писав про те, що згідно з нещодавнім дослідженням кільця Сатурна зникають. Також Фокус уже писав про те, що вчені пояснили, чому Юпітер не є власником таких яскраво виражених кілець.

За даними Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, до кінця серпня найяскравішими планетами в нічному небі будуть Юпітер і Марс. Але щоб побачити їх знадобиться або бінокль, або невеликий телескоп.

Досі справжньою загадкою для вчених залишаються дві найдальші планети Сонячної системи. Фокус уже писав про те, які особливості має Нептун, а також про те, чому NASA планує відправити чергову місію на загадковий Уран, які також має чимало відмінних характеристик.