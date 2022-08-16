Особенности Солнечной системы: у какой планеты на самом деле больше всего спутников

Наша звездная система, возможно, не самая уникальная в галактике, но ее планеты имеют огромное количество спутников.

В нашей галактике находятся сотни миллиардов звезд и вокруг многих из них вращаются планеты. Хотя пока что астрономы открыли всего более 5 тысяч планет, наука не стоит на месте и скоро обязательно станет известно о все новых открытиях. Наша Солнечная система скорее всего, не является уникальной, хотя другие звездные системы могут быть как похожими на нее, так и сильно отличаться. Еще многое придется узнать, как о самой Солнечной системе, так и о ее планетах. Но ученые точно знают, какая планета в нашей Солнечной системе имеет больше всего спутников, пишет Phys.

До 2006 года в Солнечной системе находилось 9 планет, но теперь их только 8. Это не значит, что одна планета взяла и исчезла. Просто в 2006 году у Плутона забрали статус планеты и теперь он является всего лишь карликовой планетой. Но ученые все считают, что где-то очень далеко от Солнца находится настоящая Девятая планета, и ее поиски продолжаются.

Планеты Солнечной системы

[ + – ] До 2006 года в Солнечной системе находилось 9 планет, но теперь их только 8 Фото: phys.org

Что касается планет Солнечной системы, то официально в порядке удаления от Солнца, она состоит из следующих объектов:

Меркурий;

Венера;

Земля;

Марс;

Юпитер;

Сатурн;

Уран;

Нептун.

Первые 4 планеты считаются каменистыми планетами земной группы, так как очень похожи на нашу планеты по своим характеристикам. Юпитер и Сатурн – это газовые гиганты, а Уран и Нептун – это ледяные гиганты. Если первые две планеты состоят в основном из водорода и гелия, то последние две – из льда в разных модификациях.

Спутники планет Солнечной системы

Почти у всех планет Солнечной системы имеются спутники. Спутники – это обычно твердое небесное тело, у которого нет атмосферы. Хотя у некоторых спутников она все же есть. Большинство этих объектов сформировались из околопланетных дисков из газа и пыли еще в начале формирования Солнечной системы, когда появились сами планеты. Таким образом, например, сформировалась наша Луна. И как уже писал Фокус, ученые нашли этому очередные доказательства, а также они выяснили, что наш спутник кое-то украл у Земли.

У какой планеты Солнечной системы больше всего спутников?

Изначально нужно сказать, что спутников нет только у двух планет – Меркурия и Венеры. Кстати Фокус уже писал о том, что ученые дали ответ на вопрос: может ли быть жизнь на Венере? Все остальные планеты имеют от одного, как наша Земля, до нескольких десятков спутников. Например, у Марса их всего два – Фобос и Деймос. Но настоящим рекордсменом по количеству спутников является Сатурн. Эта планета имеет 82 спутника. Хотя ученые точно уверены в существовании 53 из них, а 29 еще находятся на стадии подтверждения. Но ученые считают, что эти объекты все же являются спутниками Сатурна.

[ + – ] Настоящим рекордсменом по количеству спутников является Сатурн. Эта планета имеет 82 спутника Фото: NASA

Следующей планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе является Юпитер. Эта планета имеет 79 спутников. Но, как и в ситуации с Сатурном, 53 спутника получили необходимый статус, а 26 еще находятся на стадии подтверждения.

Многие спутники, как и сами планеты, получили свои названия по именам героев древнегреческой и древнеримской мифологии. Что касается ледяных гигантов Нептуна и Урана, то вокруг них также вращается много спутников. У Урана их 27, а у Нептуна – 14.

[ + – ] Следующей планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе является Юпитер. Эта планета имеет 79 спутников Фото: NASA

Какие планеты Солнечной системы имеют кольца?

Самую известную систему колец имеет Сатурн, но у Урана, Нептуна и даже Юпитера также есть кольца, хотя они не так ярко выражены, как у Сатурна. Кольца вокруг этой планеты состоят из камней и льда и ученые считают, что они имеют какое-то отношение к тому, что у этого газового гиганта так много спутников. Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию кольца Сатурна исчезают. Также Фокус уже писал о том, что ученые объяснили, почему Юпитер не является обладателем таких ярко выраженных колец.

По данным Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики до конца августа самыми яркими планетами в ночном небе будут Юпитер и Марс. Но чтобы их увидеть понадобится либо бинокль, либо небольшой телескоп.

До сих пор настоящей загадкой для ученых остаются две самые далекие планеты Солнечной системы. Фокус уже писал о том, какими особенностями обладает Нептун, а также о том, почему NASA планирует отправить очередную миссию на загадочный Уран, которые также имеет немало отличительных характеристик.