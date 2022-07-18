Загадочная планета: почему Уран для NASA является главной целью для полета

Исследование Урана может предоставить больше информации не только о формировании Солнечной системы, но и в целом о нашей галактике.

Последний раз к Урану приближался космический аппарат NASA в далеком 1986 году. Это был "Вояджер-2", благодаря которому астрономы увидели более подробно массивный бледно-голубой ледяной гигант с атмосферой из водорода, гелия и метана, который имеет много спутников и сильное магнитное поле. Но до сих пор ученые знают о седьмой планете Солнечной системы слишком мало. Исследование Урана может пролить свет на то, почему в Млечном Пути часто встречаются именно такие планеты и что еще скрывает от ученых этот ледяной гигант, сосед Нептуна. Национальная академия наук США поставила перед NASA задачу отправить в ближайшее время космический аппарат к Урану, чтобы это выяснить, пишет The Guardian.

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Уран был открыт в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем. За прошедшие столетия ученые выяснили, что это очень странная планета.

[ + – ] Уран был открыт в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем Фото: Guardian

Уран не такой как остальные планеты

В отличие от остальных планет Солнечной системы Уран вращается вокруг Солнца как бы лежа на боку. Поэтому всегда в одном полушарии темно и холодно на протяжении 42 лет, а в другом все наоборот. Также ученые выяснили, что это самая холодная планета Солнечной системы несмотря на то, что ближайший ее сосед Нептун находится дальше от Солнца. Уран — это единственная планета, которую назвали в честь древнегреческого, а не древнеримского бога.

[ + – ] В отличие от остальных планет Солнечной системы Уран вращается вокруг Солнца как бы лежа на боку Фото: NASA

На старт, внимание, NASA

Учитывая то, что этот ледяной мир, который находится на расстоянии в 2,8 млрд км от Солнца, в последний раз посещал космический аппарат 36 лет назад, Национальная академия наук США поставила перед NASA задачу отправить в ближайшее время новый космический аппарат к Урану, чтобы тщательно его изучить.

"Это очень хорошая новость. В Солнечной системе есть много мест, о которых мы знаем намного больше, чем про Уран. Особым вниманием пользуются Юпитер и Сатурн, но данные с Урана помогут нам лучше понять процесс формирования нашей Солнечной системы", — говорит Ли Флетчер из Лестерского университета, Великобритания.

За последние десятилетия, когда ученые начали обнаруживать планеты за пределами Солнечной системы, оказалось, что в нашей галактике вокруг других звезд очень часто вращаются такие же массивные ледяные гиганты, как Уран и Нептун.

"Пока не ясно, почему таких планет так много. Я считают, что эти планеты имеют какое-то важное значение. В них есть что-то особенное. А значит, изучив Уран мы сможем получить больше информации о самой галактике. И конечно же пора узнать, что происходит на Уране на самом деле и каков его точный состав", — говорит Флетчер.

[ + – ] За последние десятилетия, когда ученые начали обнаруживать планеты за пределами Солнечной системы, оказалось, что в нашей галактике вокруг других звезд очень часто вращаются такие же массивные ледяные гиганты, как Уран и Нептун Фото: wikipedia

Полет длительностью в 13 лет

Чтобы добраться до Урана космическому аппарату нужно будет несколько раз облететь Юпитер, чтобы набрать нужную скорость. Но ученые говорят, что нужно торопиться с реализацией полета к Урану. Лучшие условия для быстрого достижения планеты будут в 2031 или в 2032 году. Именно тогда нужно запустить в космос новый аппарат. Сам полет займет целых 13 лет. Но перед этим NASA нужно создать космический аппарат для изучения Урана, а для этого нужно 4 млрд долларов.

Согласно предварительному плану, космический аппарат будет вращаться вокруг Урана и иногда пролетать рядом с его спутниками. Также аппарат отправит в атмосферу Урана небольшой зонд для более тщательного исследования планеты.

Тайны Урана

По словам ученых, с помощью новой космической миссии можно ответить на несколько важных вопросов и разгадать тайны Урана:

Почему такие ледяные гиганты так часто встречаются в Млечном Пути?

Почему Уран самая холодная планета в Солнечной системе?

Почему ось Урана наклонена таким образом, что почти совпадает с плоскостью орбиты вокруг Солнца и его полюса находятся там, где у других планет находится экватор?

По поводу "лежачего положения" Урана есть основная теория, которая гласит, что огромный астероид столкнулся с планетой и таким образом она "легла на бок".

"Может быть поэтому у Урана почти не осталось внутреннего тепла и там так холодно. Только космический аппарат ответит на эти вопросы", — говорит Патрик Ирвин из Оксфордского университета.

Но не только Уран может стать целью номер один для нового полета аппарата NASA. Вторым кандидатом является спутник Сатурна Энцелад, на котором можно обнаружить признаки микробной жизни, которая там может существовать, как показывают предварительные данные. Национальная академия наук США предлагает космическому агентству отправить космический аппарат и туда.

Кстати, первооткрыватель Урана, Уильям Гершель изначально хотел назвать планету в честь британского короля Георга III. Таким образом планета могла бы называться Георгиум Сидус, или Звезда Георга. Но научное сообщество в конце концов согласовало название Уран.

[ + – ] Первооткрыватель Урана, Уильям Гершель изначально хотел назвать планету в честь британского короля Георга III. Таким образом планета могла бы называться Георгиум Сидус, или Звезда Георга Фото: The Guardian

Уран: подробности

Уран имеет 27 спутников;

Считается, что он состоит из трех частей: каменного ядра, ледяной оболочки и атмосферы из водорода и гелия;

У Урана есть кольца, которые не так хорошо выражены, как у Сатурна;

Один год на Уране длится 84 земных года;

Минимальная температура на Уране может составлять -224 градуса Цельсия.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось выяснить, почему ледяные гиганты Уран и Нептун имеют разный цвет верхних слоев атмосферы.

Также Фокус уже писал про особенности температурного режима на Уране, а также о других самых холодных местах в Солнечной системе.

О том какими особенностями обладает сосед Урана, также ледяной гигант Нептун, Фокус также уже писал.