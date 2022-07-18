Загадкова планета: чому Уран для NASA є головною ціллю для польоту

Дослідження Урану може надати більше інформації не лише про формування Сонячної системи, а й загалом про нашу галактику.

Востаннє до Урану наближався космічний апарат NASA в далекому 1986. Це був "Вояджер-2", завдяки якому астрономи побачили докладніше масивний блідо-блакитний крижаний гігант з атмосферою з водню, гелію та метану, що має багато супутників та сильне магнітне поле. Але досі вчені знають про сьому планету Сонячної системи надто мало. Дослідження Урану може пролити світло на те, чому в Чумацькому Шляху часто трапляються саме такі планети і що ще приховує від учених цей крижаний гігант, сусід Нептуна. Національна академія наук США поставила перед NASA завдання відправити найближчим часом космічний апарат до Урану, щоб з'ясувати, пише The Guardian.

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Уран відкрив у 1781 році англійський астроном Вільям Гершель. За минулі сторіччя вчені з'ясували, що це дуже дивна планета.

[ + – ] Уран відкрив у 1781 році англійський астроном Вільям Гершель Фото: коронавирус ожирение статистика

Уран не такий як інші планети

На відміну від інших планет Сонячної системи Уран обертається навколо Сонця, як би лежачи на боці. Тому завжди в одній півкулі темно і холодно протягом 42 років, а в іншій навпаки. Також вчені з'ясували, що це найхолодніша планета Сонячної системи, попри те, що найближчий її сусід Нептун знаходиться далі від Сонця. Уран — це єдина планета, яку назвали на честь давньогрецького, а не давньоримського бога.

[ + – ] На відміну від інших планет Сонячної системи Уран обертається навколо Сонця, як би лежачи на боці Фото: NASA

На старт, увага, NASA

Враховуючи те, що цей крижаний світ, який знаходиться на відстані 2,8 млрд км від Сонця, востаннє відвідував космічний апарат 36 років тому, Національна академія наук США поставила перед NASA завдання відправити найближчим часом новий космічний апарат до Урану ретельно його вивчити.

"Це дуже хороша новина. У Сонячній системі є багато місць, про які ми знаємо набагато більше, ніж про Уран. Особливою увагою користуються Юпітер та Сатурн, але дані з Урану допоможуть нам краще зрозуміти процес формування нашої Сонячної системи", — каже Лі Флетчер з Лестерського університету, Великобританія.

За останні десятиліття, коли вчені почали виявляти планети за межами Сонячної системи, виявилося, що в нашій галактиці навколо інших зірок дуже часто обертаються такі ж потужні крижані гіганти, як Уран та Нептун.

"Поки не ясно, чому таких планет так багато. Я вважаю, що ці планети мають якесь важливе значення. У них є щось особливе. А значить, вивчивши Уран, ми зможемо отримати більше інформації про саму галактику. І звичайно ж час дізнатися, що відбувається на Урані насправді і яким є його точний склад», — каже Флетчер.

[ + – ] За останні десятиліття, коли вчені почали виявляти планети за межами Сонячної системи, виявилося, що в нашій галактиці навколо інших зірок дуже часто обертаються такі ж потужні крижані гіганти, як Уран та Нептун Фото: wikipedia

Політ тривалістю 13 років

Щоб дістатися до Урану космічному апарату потрібно буде кілька разів облетіти Юпітер, щоб набрати потрібну швидкість. Але вчені кажуть, що треба поспішати з реалізацією польоту до Урану. Найкращі умови для швидкого досягнення планети будуть у 2031 чи 2032 році. Саме тоді потрібно запустити у космос новий апарат. Сам політ займе цілих 13 років. Але перед цим NASA потрібно створити космічний апарат для вивчення Урану, а для цього потрібно 4 млрд доларів.

Згідно з попереднім планом, космічний апарат обертатиметься навколо Урана і іноді пролітатиме поруч із його супутниками. Також апарат відправить в атмосферу Урана невеликий зонд для ретельнішого дослідження планети.

Таємниці Урану

За словами вчених, за допомогою нової космічної місії можна відповісти на кілька важливих питань та розгадати таємниці Урану:

Чому такі крижані гіганти так часто зустрічаються в Чумацькому Шляху?

Чому Уран найхолодніша планета в Сонячній системі?

Чому вісь Урана нахилена таким чином, що майже збігається з площиною орбіти навколо Сонця та його полюси знаходяться там, де інші планети мають екватор?

З приводу "лежачого становища" Урана є основна теорія, яка свідчить, що величезний астероїд зіткнувся з планетою і таким чином вона "лягла на бік".

"Можливо, тому в Урана майже не залишилося внутрішнього тепла і там так холодно. Тільки космічний апарат відповість на ці питання", — говорить Патрік Ірвін з Оксфордського університету.

Але не тільки Уран може стати метою один для нового польоту апарату NASA. Другим кандидатом є супутник Сатурна Енцелад, на якому можна виявити ознаки мікробного життя, яке там може існувати, як показують попередні дані. Національна академія наук США пропонує космічній агенції відправити космічний апарат і туди.

До речі, першовідкривач Урану Вільям Гершель спочатку хотів назвати планету на честь британського короля Георга III. Таким чином, планета могла б називатися Георгіум Сідус, або Зірка Георга. Але наукова спільнота зрештою узгодила назву Уран.

[ + – ] Першовідкривач Урану Вільям Гершель спочатку хотів назвати планету на честь британського короля Георга III. Таким чином планета могла б називатися Георгіум Сідус, або Зірка Георга Фото: The Guardian

Уран: подробиці

Уран має 27 супутників;

Вважається, що він складається з трьох частин: кам'яного ядра, крижаної оболонки та атмосфери з водню та гелію;

Уран має кільця, які не так добре виражені, як у Сатурна;

Один рік на Урані триває 84 земні роки;

Мінімальна температура на Урані може становити -224 градуси за Цельсієм.

Фокус вже писав про те, що вченим вдалося з'ясувати, чому крижані гіганти Уран та Нептун мають різний колір верхніх шарів атмосфери.

Також Фокус вже писав про особливості температурного режиму на Урані, а також про інші найхолодніші місця в Сонячній системі.

Про те, якими особливостями володіє сусід Урана, також крижаний гігант Нептун, Фокус також вже писав.