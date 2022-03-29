Большая потеря. Ученые выяснили, что кольца Сатурна исчезают

Хорошей новостью является то, что, скорее всего, процесс исчезновения колец займет примерно 300 миллионов лет и у астрономов еще есть время их изучить.

В ходе своего недавнего исследования ученые пришли к выводу, что знаменитые кольца Сатурна исчезают, но, к счастью, медленно, пишет Futurism.

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С каждым годом планетарные кольца теряют материал. Приходящие микрометеориты и солнечная радиация, поражают пыльные частицы в кольцах, электризуя их и выравнивая с линиями магнитного поля Сатурна. Когда частицы подходят слишком близко к верхней части атмосферы планеты, гравитация притягивает их внутрь, и они испаряются в облаках планеты.

Этот процесс называется "кольцевым дождем", и со временем это и другие явления будут только разрушать отличительный элемент Сатурна. Эксперты считают, что на то, чтобы полностью уничтожить кольцевую систему уйдет около 300 миллионов лет.

[ + – ] Астрономы до сих пор точно не знают, почему кольца Сатурна вообще образовались

В то время как кольца вокруг газообразной планеты кажутся нам с Земли постоянными, анализ кадров из миссии NASA Кассини показывает, что они в масштабах космоса на самом деле молодые, появившись где-то 10-100 миллионов лет назад, в то время, когда динозавры все еще бродили по Земле.

Также важно отметить, что астрономы до сих пор точно не знают, почему кольца Сатурна вообще образовались. Одна из главных теорий гласит, что если они такие молодые, какими кажутся, то, скорее всего, они возникли в результате того, что один из старых спутников Сатурна подошел слишком близко к планете и начал рассыпаться на множество космических осколков.

Не все так плохо

Хорошей новостью является то, что процесс исчезновения колец займет примерно 300 миллионов лет. Тем не менее, идея того, что нечто столь, казалось бы, непостижимое, как кольца Сатурна, однажды могут исчезнуть, является, как сказал ученый Японского космического агентства Джеймс О'Донахью очень печальной новостью. Он также отметил, что у жителей Земли еще есть достаточно времени, чтобы полюбоваться красотой колец Сатурна и изучить их.

Напомним, что ранее астрономы узнали, как именно на газовом гиганте Сатурне создаются полярные сияния. Как выяснилось, главной причиной возникновения некоторых свечений верхних слоев планеты являются скоростные ветры в атмосфере Сатурна.