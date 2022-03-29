Велика втрата. Вчені з'ясували, що кільця Сатурна зникають

Хорошою новиною є те, що, найімовірніше, процес зникнення кілець займе приблизно 300 мільйонів років і астрономи ще мають час їх вивчити.

Під час свого недавнього дослідження вчені дійшли висновку, що знамениті кільця Сатурна зникають, але, на щастя, повільно, пише Futurism.

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З кожним роком планетарні кільця втрачають матеріал. Мікрометеорити, що приходять, і сонячна радіація вражають частинки пилу в кільцях, електризуючи їх і вирівнюючи з лініями магнітного поля Сатурна. Коли частки підходять надто близько до верхньої частини атмосфери, гравітація притягує їх усередину, і вони випаровуються у хмарах планети.

Цей процес називається "кільцевим дощем", і згодом це та інші явища лише руйнуватимуть характерний елемент Сатурна. Експерти вважають, що на те, щоб повністю знищити кільцеву систему, піде близько 300 мільйонів років.

[ + – ] Астрономи досі не знають, чому кільця Сатурна взагалі утворилися

Тоді, коли кільця навколо газоподібної планети здаються нам із Землі постійними, аналіз кадрів з місії NASA Кассіні показує, що вони в масштабах космосу насправді молоді, з'явившись десь 10-100 мільйонів років тому, коли динозаври все ще ходили по Землі.

Також важливо зазначити, що астрономи досі не знають, чому кільця Сатурна взагалі утворилися. Одна з головних теорій говорить, що якщо вони такі молоді, якими здаються, то, найімовірніше, вони виникли внаслідок того, що один зі старих супутників Сатурна підійшов надто близько до планети й почав розсипатися на безліч космічних уламків.

Не все так погано

Хорошою новиною є те, що процес зникнення кілець займе приблизно 300 мільйонів років. Однак ідея того, що щось таке, здавалося б, незбагненне, як кільця Сатурна, одного разу можуть зникнути, є, як сказав учений Японського космічного агентства Джеймс О'Донох'ю, дуже сумною новиною. Він також зазначив, що мешканці Землі ще мають достатньо часу, щоб помилуватися красою кілець Сатурна та вивчити їх.

Нагадаємо, що раніше астрономи дізналися, як саме на газовому гіганті Сатурн виникають полярні сяйва. Як з'ясувалося, головною причиною виникнення деяких світінь верхніх шарів планети є швидкісні вітри в атмосфері Сатурна.