Ученые выяснили, почему у Юпитера нет таких же колец, как у Сатурна

Кольца у Юпитера на самом деле есть, но они не такие огромные, как у Сатурна и их не так легко обнаружить.

Самая известная система колец в Солнечной системе существует у Сатурна. Но у ледяных гигантов Урана и Нептуна также есть кольца, хоть и сильно разреженные. То же касается и Юпитера – кольца у него есть, но они не так сильно выражены, как у Сатурна и нужны очень мощные телескопы, чтобы их увидеть. Новое исследование американских ученых, как сообщает ScienceAlert, дает ответ на вопрос: почему у Юпитера нет таких огромных колец, как у его соседа, Сатурна?

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У Сатурна кольца состоят из льда и пыли. Они появились из осколков комет, астероидов, а также в результате ударов космических камней по его спутникам. А может даже некоторые спутники вообще от ударов развалились на части и дополнили материл вокруг газового гиганта, который притянул вещество своей гравитацией. Но в то же время спутники Сатурна могут разрушать его кольца с помощью своей гравитации и составляющее кольцевую систему вещество улетает в космос. Тем не менее Сатурн имеет самые большие и хорошо видимые кольца в Солнечной системе.

[ + – ] У Сатурна кольца состоят из льда и пыли. Они появились из осколков комет, астероидов, а также в результате ударов космических камней по его спутникам Фото: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

Кольца, состоящие из пыли, хоть и сильно разреженные, есть у Нептуна и Урана, а также их обнаружили вокруг огромного астероида Харикло, диаметром 230 км, который вращается между Сатурном и Ураном. Также кольца существуют вокруг карликовой планеты Хаумеа, которая соседствует с Плутоном. Ученые считают, что у Марса также появятся, хоть и недолговечные, но кольца. Это произойдет, когда через 100 млн лет спутник Марса Фобос подойдет слишком близко к планете и его разорвет на части под действием гравитации Марса. Кстати, из этого кольца вновь будет создан новый спутник.

[ + – ] Кольца, состоящие из пыли, хоть и сильно разреженные, есть у Урана Фото: X-ray: NASA/CXO/University College London

Что же касается Юпитера, то его кольца – это тонкие и разреженные структуры из пыли, которые не так легко и обнаружить. Американские ученые решили выяснить, почему у планеты, которая очень похожа на Сатурн, нет таких же огромных видимых колец.

"Меня давно интересовал этот вопрос. Если бы у Юпитера были такие же кольца, как и у Сатурна, то они были бы больше и ярче, хотя бы потому, что Юпитер находится намного ближе к нам", — говорит Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде, США.

[ + – ] Ученые считают, что у Марса также появятся, хоть и недолговечные, но кольца. Это произойдет, когда через 100 млн лет спутник Марса Фобос подойдет слишком близко к планете и его разорвет на части под действием гравитации Марса. Кстати, из этого кольца вновь будет создан новый спутник Фото: NASA

Для того, чтобы выяснить причину отсутствия больших колец у Юпитера ученые создали несколько компьютерных моделей, в которые были включены как сам газовый гигант, так и его главные четыре спутника: Ганимед, Каллисто, Ио и Европа.

[ + – ] Для того, чтобы выяснить причину отсутствия больших колец у Юпитера ученые создали несколько компьютерных моделей, в которые были включены как сам газовый гигант, так и его главные четыре спутника: Ганимед, Каллисто, Ио и Европа Фото: NASA

Исследование показало, что у Юпитера не может быть таких же колец, как и у Сатурна и скорее всего, подобных колец у него никогда не было в прошлом. Причина состоит как раз в тех четырех спутниках, которые и не дают камням и пыли накапливаться в достаточном количестве, чтобы образовать плотную кольцевую систему, как у Сатурна.

"Мы считаем, что такая массивная планета, как Юпитер создала такие же массивные спутники, которые уничтожают любые плотные кольца, которые когда-либо могут быть созданы вокруг планеты. И сейчас тонкие кольца Юпитера состоят из пыли и небольших осколков, которые были выброшены в результате ударов по его спутникам", — говорит Кейн.

Как уже писал Фокус, ученым удалось раскрыть еще один секрет Юпитера. Они выяснили, как был создан этот газовый гигант.

Что касается Урана, то NASA планирует первую за несколько десятилетий полноценную миссию к этому ледяному гиганту, ведь его исследование имеет важнейшее значение для науки. В чем секрет Урана, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что маленькие роботы будут искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна Энцеладе, который имеет под поверхностью огромный жидкий океан из воды.