Маленькие плавающие роботы будут искать внеземную жизнь в Солнечной системе

В NASA занимаются созданием крошечных роботов, которые смогут искать жизнь в подповерхностных океанах спутника Юпитера Европы или спутника Сатурна Энцелада.

Инженер-робототехник Итан Шалер из Лаборатории реактивного движения NASA разработал концепцию маленьких роботов, которые работая в группе, смогут лучше исследовать океаны на спутниках планет Солнечной системы чем другие современные исследовательские аппараты, сообщает SciTechDaily.

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На разработку своего проекта по созданию плавающих мини-роботов, Шалер уже получил грант в размере 600 тысяч долларов. Ученый считает, что его группа маленьких роботов, которая будет помещена в специальный зонд, будет наиболее эффективным средством для исследования подземных океанов и поисков потенциальной жизни. В частности, эти роботы смогут изучить состав океанов и условия для возможной жизни на спутнике Юпитера Европе или спутнике Сатурна Энцеладе.

[ + – ] Все данные полученные мини роботами они будут передавать на этот зонд, а тот в свою очередь будет их и свои данные передавать на посадочный аппарат на поверхности ледяного спутника. И только после этого вся информация будет отправляться на Землю Фото: NASA

Что из себя представляют плавающие роботы?

"Пока что моя концепция не включена ни в одну из миссий NASA. Но у меня есть два года, чтобы создать действующие прототипы. Я считаю, что группа таких маленьких плавающих роботов сможет исследовать большие объемы океанической воды и соберут намного больше данных, чем это мог бы сделать один аппарат", — говорит Шалер.

Роботы, над которыми работает ученый, имеют название SWIM. Эти роботы будут иметь длину 12 см и объем от 60 до 75 кубических сантиметров. Согласно первоначальной концепции, примерно 40 мини-роботов поместятся в аппарат, который пройдет сквозь ледяную поверхность и достигнув океана, выпустит этих роботов в воду. Мини-роботы займут всего 15% места аппарата, а значит он сможет иметь на борту другие важные научные приборы для исследования ледяной коры и верхнего слоя океана.

[ + – ] Эти роботы будут иметь длину 12 см и объем от 60 до 75 кубических сантиметров. Согласно первоначальной концепции, примерно 40 мини-роботов поместятся в аппарат, который пройдет сквозь ледяную поверхность и достигнув океана, выпустит этих роботов в воду Фото: NASA

Все данные полученные мини роботами они будут передавать на этот зонд, а тот в свою очередь будет их и свои данные передавать на посадочный аппарат на поверхности ледяного спутника. И только после этого вся информация будет отправляться на Землю.

Это как Ingenuity на Марсе, только их много

"Это очень интересный проект, который должен увеличить эффективность исследований подземного океана на Европе или Энцеладе, или на другом небесном теле, где будет обнаружен океан под корой. Из-за того, что эти роботы маленькие и их много можно будет исследовать большую территорию и не только там, где сквозь ледяную кору прошел зонд. А вдруг в этом месте нет признаков жизни, но они есть в другом, более отдаленном? Что если состав океана также отличается в зависимости от места расположения исследовательского аппарата? Поэтому эти маленькие роботы-пловцы будут незаменимым инструментом для науки", — говорит Сэмюэл Хоуэлл из Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам Хоуэлла, данный проект можно сравнить с ценностью вертолета Ingenuity для исследования Марса и поисков признаков жизни его напарником, марсоходом Perseverance.

[ + – ] Каждый из плавающих мини-роботов будет оснащен своим двигателем, будет иметь бортовой компьютер,прибор для связи, а также датчики для изучения показателей температуры, солености, кислотности и давления в подповерхностных океанах Фото: NASA

"Этот вертолет собирает много полезной информации, но если бы их было много, то мы бы узнали о Марсе намного больше. Вот почему роботы SWIM такие перспективные", — говорит Хоуэлл.

По словам Шалера, каждый из плавающих мини-роботов будет оснащен своим двигателем, будет иметь бортовой компьютер,прибор для связи, а также датчики для изучения показателей температуры, солености, кислотности и давления в подповерхностных океанах. И конечно же у них на борту будут датчики для поисков признаков жизни.

Пока что ближайшей миссией NASA к спутнику Юпитера Европе, будет полет космического аппарата Europa Clipper. Его запуск запланирован на 2024 год, а уже в 2030-м аппарат прибудет на место для тщательного изучения ледяного спутника.

Фокус уже писал о том, что NASA решило показать, как выглядит новый космический аппарат Europa Clipper, который еще предстоит оборудовать всеми необходимыми научными приборами.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что в океане под поверхностью ледяной оболочки Европы все-таки может существовать жизнь.

Что касается признаков внеземной жизни на Марсе, то марсоход Curiosity все же докопался до признаков древней жизни, как уже писал Фокус.