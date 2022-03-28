Океаны на спутнике Юпитера могут быть обитаемы: кислород просачивается сквозь тонны льда

Новое исследование показывает, что в местном океане может быть столько же кислорода, как и в океанах на Земле.

Ученые из Техасского университета в Остине считают, что соленая вода в ледяной оболочке Европы может переносить кислород в подповерхностный жидкий океан и благодаря этому там может быть жизнь, сообщает Daily Mail.

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Американские ученые решили проверить теорию о том, что в океане из жидкой воды, который находится под ледяной оболочкой спутника Юпитера может быть достаточно кислорода для поддержания жизни. Исследователи считают, что количество кислорода в этом океане сравнимо с количеством, которое есть в океанах Земли.

Для того, чтобы проверить существующую теорию, ученые из Техасского университета в Остине создали специальную компьютерную симуляцию, которая является первой в своем роде.

"Европа – это лучшее место для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Там обнаружено наличие кислорода и воды, а также там есть признаки химических соединений, которые могут служить питательными веществами. Мы считаем, что жизнь в подповерхностном океане на спутнике Юпитера возможна", — говорит Марк Хессе из Техасского университета.

Если в океане на Европе есть жизнь, то кислород должен каким-то образом туда попадать. Но ледяная оболочка этого спутника, толщиной примерно 24 км является барьером, который не дает кислороду проникнуть внутрь океана. Этот кислород создают солнечный свет и заряженные частицы с Юпитера, которые падают на ледяную поверхность спутника.

По словам Хессе, кислород может попадать в подземный океан с ледяной поверхности с помощью соленой воды или соляного раствора. Компьютерное моделирование показывает, что в некоторых местах ледяная поверхность тает, образуется соляной раствор и он сквозь поры проникает вместе с кислородом под лед прямо к океану из жидкой воды.

[ + – ] Кислород может попадать в подземный океан с ледяной поверхности Европы с помощью соленой воды или соляного раствора Фото: Daily Mail

Ученые пришли к выводу, что 86% кислорода, который находится на ледяной поверхности попадает внутрь океана.

[ + – ] Поверхность спутника Юпитера Европы Фото: NASA

"Мы считаем, что океан на Европе может иметь столько же кислорода, столько и океаны на Земле, а значит есть надежда на то, что в этом океане зародилась жизнь", — говорит Хессе.

По словам ученых, космический аппарат Europa Clipper, который отправится к спутнику Юпитера в 2024 году сможет предоставить более точные данные о количестве кислорода и других важных для жизни химических соединений на Европе.

[ + – ] Космический аппарат Europa Clipper сможет предоставить более точные данные о количестве кислорода на Европе Фото: NASA

"Мы знаем, что на Европе есть химические соединения, которые способствовали бы появлению и поддержанию жизни. И новое исследование показывает вероятный путь, как они, и кислород в том числе, могут попасть внутрь подповерхностного океана", — говорит Кевин Хэнд из Лаборатории реактивного движения NASA, которые не принимал участие в исследовании, но давно изучает Европу.

Напоминаем, что к Европе в 2024 году подлетит космический аппарат "Юнона", который недавно прислал новые снимки этого спутника, а также другого спутника Юпитера – Ио. Также аппарату удалось получить изображение газового гиганта с необычного ракурса.